Dia a dia

Conheça receitas leves e econômicas com carne moída

Escondidinho, kafta e arroz de festa estão entre as dicas simples e saborosas do HZ para suas refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 14:44

Imagem Edicase Brasil
Kafta Crédito: rodrigobark | Shutterstock
A carne moída é um ingrediente econômico, saboroso e fácil de preparar. Rica em proteína, ferro e zinco, ela pode ser utilizada no preparo de diversos pratos, principalmente para quem deseja ganhar tempo na cozinha.
Isso porque essa carne pode ser combinada a diferentes tipos de alimentos visando compor uma refeição leve e nutritiva. A seguir, confira 6 receitas saborosas para o dia a dia.

KAFTA

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de chá de pimenta síria
  • 2 colheres de chá de sal
  • Palitos de churrasco
  • Azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne moída, a salsinha, as folhas de hortelã, a cebola, o alho, a pimenta síria, o suco de limão e o sal. Misture até ficar homogêneo. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, pegue um pouco de carne e modele no palito de churrasco. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a kafta sobre ela e frite. Sirva em seguida.

SOPA DE LENTILHA COM CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • 340 g de ervilha fresca
  • 500 g de lentilha seca
  • 1 kg de carne moída
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal, azeite, páprica e cheiro-verde a gosto
  • Água para deixar de molho e cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a lentilha e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Escorra e lave em água corrente. Após, transfira para uma panela, cubra com água, coloque a cenoura e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal e cheiro-verde e misture bem. Despeje a carne sobre a lentilha, junte a ervilha e a páprica e leve ao fogo médio até levantar fervura. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Arroz de festa  Crédito: Elena Veselova | Shutterstock

ARROZ DE FESTA

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 340 g de milho-verde cozido
  • 500 g de carne moída
  • 1 cenoura descascada e picada em cubos
  • 340 g de ervilha fresca
  • 2 1/2 xícaras de chá de arroz
  • Sal, azeite e coentro a gosto
  • 5 xícaras de chá de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o arroz. Cubra com água e cozinhe até o arroz ficar macio. Tempere com sal e coentro e sirva em seguida.

PIMENTÃO RECHEADO COM CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 kg de carne moída
  • 8 pimentões verdes cortados ao meio e sem sementes
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e orégano a gosto
  • Salsinha picada para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Recheie os pimentões com a carne moída e coloque sobre uma assadeira untada com azeite. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE TOMATE

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Com as mãos, faça bolinhas com a mistura. Em uma panela, aqueça o molho de tomate em fogo médio e coloque as almôndegas. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Escondidinho de carne moída Crédito: hlphoto | Shutterstock

ESCONDIDINHO DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 4 batatas descascadas e cozidas
  • 1 cebola picada
  • 1 tomate picado
  • 1 pimentão picado
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, amasse as batatas até formar um purê. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Adicione a carne moída, o tomate e o pimentão e cozinhe por 12 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, faça uma camada de carne e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 30 minutos. Sirva em seguida. 

Gastronomia

