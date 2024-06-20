Conheça receitas leves e econômicas com carne moída

A carne moída é um ingrediente econômico, saboroso e fácil de preparar. Rica em proteína, ferro e zinco, ela pode ser utilizada no preparo de diversos pratos, principalmente para quem deseja ganhar tempo na cozinha.
Isso porque essa carne pode ser combinada a diferentes tipos de alimentos visando compor uma refeição leve e nutritiva. A seguir, confira 6 receitas saborosas para o dia a dia.
KAFTA
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de folhas de hortelã picadas
- 1 cebola descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de chá de pimenta síria
- 2 colheres de chá de sal
- Palitos de churrasco
- Azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne moída, a salsinha, as folhas de hortelã, a cebola, o alho, a pimenta síria, o suco de limão e o sal. Misture até ficar homogêneo. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, pegue um pouco de carne e modele no palito de churrasco. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a kafta sobre ela e frite. Sirva em seguida.
SOPA DE LENTILHA COM CARNE MOÍDA
Ingredientes:
- 340 g de ervilha fresca
- 500 g de lentilha seca
- 1 kg de carne moída
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, azeite, páprica e cheiro-verde a gosto
- Água para deixar de molho e cozinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a lentilha e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Escorra e lave em água corrente. Após, transfira para uma panela, cubra com água, coloque a cenoura e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal e cheiro-verde e misture bem. Despeje a carne sobre a lentilha, junte a ervilha e a páprica e leve ao fogo médio até levantar fervura. Sirva em seguida.
ARROZ DE FESTA
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 340 g de milho-verde cozido
- 500 g de carne moída
- 1 cenoura descascada e picada em cubos
- 340 g de ervilha fresca
- 2 1/2 xícaras de chá de arroz
- Sal, azeite e coentro a gosto
- 5 xícaras de chá de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o arroz. Cubra com água e cozinhe até o arroz ficar macio. Tempere com sal e coentro e sirva em seguida.
PIMENTÃO RECHEADO COM CARNE MOÍDA
Ingredientes:
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 kg de carne moída
- 8 pimentões verdes cortados ao meio e sem sementes
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e orégano a gosto
- Salsinha picada para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Recheie os pimentões com a carne moída e coloque sobre uma assadeira untada com azeite. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE TOMATE
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Com as mãos, faça bolinhas com a mistura. Em uma panela, aqueça o molho de tomate em fogo médio e coloque as almôndegas. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.
ESCONDIDINHO DE CARNE MOÍDA
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 4 batatas descascadas e cozidas
- 1 cebola picada
- 1 tomate picado
- 1 pimentão picado
- 2 dentes de alho picados
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, amasse as batatas até formar um purê. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Adicione a carne moída, o tomate e o pimentão e cozinhe por 12 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, faça uma camada de carne e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.