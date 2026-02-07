Sambão do Povo

Erika Januza prestigia desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória

A atriz veio acompanhar o namorado, Arlindinho, que se apresentou num dos camarotes do Sambão do Povo

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 09:17

Erika Januza e Arlindinho curtiram o Carnaval de Vitória Crédito: Reprodução @arlindinhooficial

A atriz Erika Januza curtiu pela primeira vez os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Ela curtiu os desfiles do Grupo Especial nesta sexta-feira (6). A atriz veio acompanhar o namorado, Arlindinho, que se apresentou num dos camarotes do Sambão do Povo. "Trouxe meu amuleto para conhecer o carnaval daqui", escreveu ele.

Para a estreia no Sambão, ela escolheu um conjunto - top e saia - de paetês rosas. Ela também aproveitou para filmar a apresentação do namorado. "Também conhecido como meu amor".

Após se despedir do posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro, Érika Januza, retorna à Marquês de Sapucaí para o Carnaval 2026, ao lado da vermelha e branca de Niterói.

A primeira noite do Carnaval de Vitória teve apresentação das escolas Pega no Samba, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Imperatriz do Forte. As apresentações aconteceram no Sambão do Povo, em Vitória, arrastando foliões e levantando o público nas arquibancadas e camarotes.

