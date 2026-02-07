Luto

Influenciador Henrique Maderite tinha forte ligação com o ES

O influenciador, criador do 'sextou', morreu nesta sexta-feira (6), em Amarantina, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:00

Henrique Madeirite morreu em Minas Gerais Crédito: Reprodução @Henriquemadeirite

O empresário e influenciador Henrique Madeirite, de 50 anos, morreu nesta sexta-feira (6), em Amarantina, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. A morte foi confirmada por um amigo do empresário ao jornal Estado de Minas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que foi acionada por vizinhos, o influenciador estaria no próprio haras, na Estrada Maracujá, quando tudo aconteceu. Acumulava 2 milhões de seguidores no Instagram, onde fez sua última postagem por volta das 12h, poucas horas antes de morrer.

Em uma postagem no Instagram do Henrique, o texto diz que o empresário partiu de forma repentina, em decorrência de um infarto fulminante. "Fica uma dor difícil de explicar, mas também um legado imenso. Henrique viveu como falava: valorizando a família, os amigos, o riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena. E muito importante: sempre grato a Deus por tantas bençãos. Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o dia de amanhã", diz parte do texto.

Ligação com o ES

Henrique Maderite tinha uma forte ligação com o Espírito Santo. Ele era casado com a capixaba Nanda Maciel, e há pouco mais de duas semanas se declarou para ela nas redes sociais.

Na data, ele comemorou o aniversário da esposa. “Hoje é dia dela, Nanda Maciel. Essa mulher incrível que a cada dia me encanta com seu jeito simples e carinhoso de ser mulher, mãe, esposa e companheira. Parabéns, meu amor. Te amo forte! Que Deus continue te abençoando”, postou.

Em um vídeo publicado no dia 27 de dezembro de 2025, na Praia de Camburi, ele filmou um avião pousando no aeroporto de Vitória e brincou que a cena parecia com a que acontece em St. Barth - a ilha caribenha que é famosa pelos aviões passarem muito perto da praia de St. Jean antes de pousar. "St Barth, invejosos dirão que estou em Vitória", brincou.

Ele também fez algumas campanhas publicitárias no Espírito Santo como para uma construtora famosa do estado. Pelas redes sociais, amigos, diversas personalidades e até restaurantes do ES lamentaram a perda precoce de Maderite, como o cantor Alemão do Forró. "Caramba, descanse em paz e que Deus conforte a família. Justamente numa sexta-feira... inacreditável. Hoje mais cedo comentei esse post dele, sempre bem-humorado e com crítica lúcida sobre o país", escreveu.

O restaurante Ilha do Caranguejo também postou com vídeo com Henrique. "Nosso eterno ídolo. Obrigado por ter feito nossos dias mais alegres".

Este vídeo pode te interessar