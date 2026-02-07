Sobremesas com pistache: 7 receitas fáceis e deliciosas

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:49
O pistache é um ingrediente saboroso e versátil que pode transformar sobremesas simples em criações irresistíveis. Com seu sabor levemente adocicado e textura crocante, ele combina perfeitamente com diversas receitas.
Segundo o levantamentoTaste Charts 2025, 13ª edição do levantamento feito pela Kerry, empresa especializada em nutrição sustentável, essa oleaginosa consolidou seu lugar como um dos sabores mais desejados no mundo.
Confira, a seguir, 7 sobremesas práticas e deliciosas com pistache!
Triture os pistaches no processador até formar uma pasta fina. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite para facilitar a trituração. Em uma panela, aqueça o creme de leite, o leite integral, o açúcar, o mel, o extrato de baunilha e o sal em fogo médio, mexendo até dissolver completamente o açúcar.
Adicione a pasta de pistache à mistura quente e mexa bem até ficar homogêneo. Adicione o matcha e misture. Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar completamente. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas.
Depois, bata na batedeira até ficar cremoso. Transfira o sorvete para um recipiente e leve ao congelador por pelo menos 3 horas antes de servir. Retire do congelador alguns minutos antes de servir e decore com o pistache picado.
Coloque o pistache em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 a 7 minutos para intensificar o sabor. Deixe esfriar. No processador ou liquidificador, triture o pistache até formar uma pasta homogênea. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite condensado para ajudar na textura.
Adicione o creme de leite, o leite condensado, o mel, o extrato de baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo, despeje o óleo de coco e misture bem. Transfira para um pote de vidro esterilizado e armazene na geladeira por até 1 semana.
Dica: use o creme de pistache como recheio, cobertura, para acompanhar pães, bolos ou até como base para sobremesas.
Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado, a manteiga sem sal e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo e mexa continuamente. Cozinhe até atingir o ponto de brigadeiro de enrolar, quando a massa estiver bem cremosa, mais espessa e começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e transfira o brigadeiro para um prato untado com uma fina camada de manteiga.
Deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de modelar. Em seguida, pique o pistache com uma faca até obter pedaços pequenos e irregulares, sem transformar em farinha. Espalhe o pistache picado em um prato raso e reserve. Depois, unte levemente as mãos com manteiga sem sal. Retire pequenas porções do brigadeiro já frio e enrole formando bolinhas de tamanho uniforme. Passe cada brigadeiro no pistache picado, pressionando levemente para que os pedaços grudem bem na superfície. Coloque os brigadeiros nas forminhas de papel e sirva em temperatura ambiente.
Na batedeira, bata o mascarpone com o creme de pistache, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite fresco e bata até obter um creme aerado. Reserve. Depois, mergulhe rapidamente o biscoito champanhe no café. Em um refratário, faça camadas alternadas de biscoito umedecido e creme de pistache. Finalize com pistache picado e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.
Em uma tigela grande, coloque a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Misture bem com uma espátula ou fouet até obter um creme homogêneo e levemente fofo. Acrescente o ovo e o extrato de baunilha, misturando até incorporar completamente. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione os ingredientes secos à mistura de manteiga, mexendo delicadamente até formar uma massa uniforme.
Incorpore o chocolate e o pistache, misturando apenas o suficiente para distribuir bem os pedaços. Cubra a massa e leve à geladeira por 30 minutos para firmar e facilitar a modelagem. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Com uma colher, retire porções da massa e modele bolas médias, dispondo na assadeira com espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, até que as bordas estejam levemente douradas e o centro ainda macio. Retire do forno e deixe os cookies descansarem na assadeira por 5 minutos antes de transferir para uma grade, onde devem esfriar completamente. Sirva em temperatura ambiente.
Massa
Recheio e cobertura
Massa
Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme fofo e claro. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente o extrato de baunilha e misture. Peneire a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato e o sal e adicione à mistura, alternando com o leite. Incorpore a farinha de amêndoas e o pistache moído. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo três formas de 18 cm de diâmetro. Divida a massa entre as formas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente.
Recheio
Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até obter um creme liso. Adicione o creme de pistache e o extrato de baunilha, misturando bem. Acrescente o creme de leite fresco e bata até ficar aerado e cremoso.
Coloque uma camada de bolo em um prato e espalhe uma porção do recheio. Repita o processo com as outras camadas. Cubra o bolo com o restante do creme e alise bem. Depois, finalize com o pistache picado no topo. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.
Base
Recheio
Base
No processador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Transfira para um recipiente e misture com a manteiga derretida e o açúcar mascavo até formar uma farofa úmida. Em seguida, pressione essa mistura no fundo de uma forma de fundo removível e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até ficar cremoso. Após, adicione o creme de pistache, o extrato de baunilha e misture bem. Em um recipiente, dissolva a gelatina na água e incorpore ao creme. Reserve. Na batedeira, bata o creme de leite até atingir o ponto de chantili e misture delicadamente ao recheio. Despeje o recheio sobre a base e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Desenforme, decore com o pistache picado e sirva.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta