Carnaval de Vitória

Thiago Martins agita o público no Camarote Vix e fala do carinho pelo ES

Cantor subiu ao palco duas vezes entre o intervalo das escolas e conversou com a equipe de HZ

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:34

Thiago Martins se apresentou em camarote no Sambão do Povo Crédito: Julia Galter

Recebido com beijos, abraços e muito carinho, o cantor Thiago Martins marcou presença no primeiro dia desfiles das escolas de samba no Camarote Vix e agitou os foliões. Ele se apresentou em duas ocasiões, durante o intervalo das escolas de samba.

Em conversa com HZ, o cantor confirmou a simpatia com o Espírito Santo. "Sou muito bem recebido, amo a culinária, amo o clima, amo as praias e tenho grandes amigos aqui", disse.

Já me sinto capixaba

Com repertório que incluiu Raça Negra e muito samba e pagode, a energia carnavalesca tomou conta do local, e para Thiago, a emoção é diferente. "Eu cresci dentro do barracão de uma escola, frequentava os desfiles e depois que fiquei um pouco mais velho não tenho tanto tempo por conta do trabalho, mas é sempre um motivo muito especial cantar dentro de um camarote".

Estou muito feliz pela oportunidade de cantar aqui

Este vídeo pode te interessar