Pré-carnaval

Gaby Amarantos dá beijão em dançarino durante show em SP

A cantora Gaby Amarantos deu um beijão num dos dançarinos de sua equipe numa apresentação na Audio, em São Paulo

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:43

Gaby Amarantos venceu como melhor brega do ano Crédito: Ronny Santos/Folhapress

A cantora Gaby Amarantos deu um beijão num dos dançarinos de sua equipe numa apresentação na Audio, em São Paulo.

Em determinado momento do show, a artista paraense puxou o colega para o centro do palco e demonstrou afeto por ele. Antes, disse que ainda não havia beijado ninguém.

"Meus filhos estão criados, eu estou solteira. Então, minha vida é para o 'Rock Doido' e para vocês", disse ela aos fãs, com uma referência ao nome do disco que acaba de lançar.

Gaby se divorciou do fotógrafo inglês Gareth Jones após 10 anos de casamento. O termino foi anunciado oficialmente em novembro de 2024.

No show, ela transformou o palco num verdadeiro paredão com energia contagiante. Gaby recebeu no palco nomes como Zaynara para o hit "Mulher da Amazônia", e Keila Gentil, da Gang do Eletro, para a música "Tumbalatum".

