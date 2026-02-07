Polêmica

Túlio Maravilha proíbe filha de estudar em universidade pública para 'manter valores'

Ex-atacante do Botafogo, Túlio Maravilha proibiu a filha, Tulianne, de frequentar universidades públicas

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:48

Ex-atacante do Botafogo, Túlio Maravilha proibiu a filha, Tulianne, de frequentar universidades públicas. E o motivo, segundo ele, são "valores familiares".

Em vídeo compartilhado por uma rede social, ele e Cristine, pais da jovem, contam que preferem pagar uma faculdade particular e explicaram seus argumentos.

A jovem passou em nutrição na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e em odontologia na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

"A gente não permite que a Tulianne e nossos filhos vão para uma federal. É para manter os nossos valores familiares. A faculdade, a universidade particular, ela se alinha mais aos nossos pensamentos e aos nossos princípios", disse a mãe.

Túlio também disse que um dos motivos é o trânsito e as condições do local. "Dependendo do trânsito fica quase uma hora, uma hora e meia, duas horas [para chegar]. Tem que passar ali na linha amarela, vermelha, é uma zona de perigo, né? E a Federal, infelizmente, está bem precária. Tem greve várias vezes."

Tulianne afirmou que entendia os motivos e concordou com os pais. "Vou deixar [a vaga] para quem realmente precisa, quem não tem condições de pagar uma faculdade particular. Eu estou encantada com a minha faculdade, os meus pais já foram ver. A faculdade privada é realmente um sonho", encerrou.

