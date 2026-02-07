Pré-carnaval

Famosos marcam presença em megabloco de Ivete Sangalo em SP

Pela primeira vez na história, Ivete Sangalo assumiu a festa de cima de um bloco de Carnaval de São Paulo

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:58

Ivete Sangalo assumiu a festa de cima de um bloco de Carnaval de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Pela primeira vez na história, Ivete Sangalo assumiu a festa de cima de um bloco de Carnaval de São Paulo. Na manhã deste sábado (7), a baiana levou uma multidão à loucura nos arredores do parque Ibirapuera.

E alguns famosos fizeram questão de prestigiar a artista, dentre eles Erika Hilton, Carol Marra, Pabllo Vittar e Isabella Santoni.

Num outro trio, apenas para convidados, estiveram o influenciador Figueiredo, Elen Mil Grau e o ex-BBB João Luiz Pedrosa.

A cantora chegou ao local às 8h20 e foi ovacionada por fãs. O desfile ocorreu no circuito montado em frente ao parque, que concentra outros dois megablocos no mesmo dia: o Forrozin, de Mariana Aydar, e o Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença.

Em reunião com a prefeitura, a Polícia Militar desaconselhou a realização de três grandes blocos simultâneos no local, citando riscos à segurança.

