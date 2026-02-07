Luto

Família homenageia o influenciador Henrique Maderite

A família do influenciador Henrique Maderite, que morreu nesta sexta-feira (6) aos 50 anos, publicou homenagens a ele nas redes sociais.

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:51

Henrique Maderite ficou conhecido pelo bordão "sexta-feira, papai, pode olhar aí, meio-dia, quem fez, fez" Crédito: Reprodução @Henriquemaderite

Ana Clara, filha de Henrique, postou um vídeo dele cantando. "Me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Te amo eternamente! Para sempre, sua Dreds", escreveu na legenda da publicação, que mostra Henrique cantando a música "Noites Traiçoeiras".

Juninho, filho de Henrique, postou um vídeo agradecendo o apoio dos fãs. Ele se emociona ao falar do pai: "Ele tinha muitos fãs, inclusive eu era o número um".

Letícia, esposa de Juninho, divulgou imagens de Henrique com o neto, Enrico. "E é assim que vamos nos lembrar de você, vovô doidão! Descansa bb", escreveu na legenda.

Fãs também lamentaram a morte de Henrique. Nomes como Chay Suede, Rodolffo Matthaus, Rafael Zulu e Caio Castro estão entre os famosos que desejaram seus sentimentos na publicação que anuncia a morte de Henrique.

INFARTO FULMINANTE

O corpo de Henrique Maderite foi encontrado nesta sexta-feira (6) em seu haras particular. Ele mantinha o espaço no distrito de Amarantina, em Ouro Preto (MG), segundo informações divulgadas pela rádio Itatiaia.

Autoridades foram chamadas pelos vizinhos. O corpo de bombeiros, a polícia civil e a polícia militar também foram acionados e foram até o local.

Henrique Maderite tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido pelo bordão "sexta-feira, papai, pode olhar aí, meio-dia, quem fez, fez", divulgado semanalmente em suas redes.

