Infarto fulminante: entenda a causa da morte de Henrique Maderite

O infarto é a morte das células de uma determinada área do coração devido a uma interrupção total ou parcial da circulação de sangue nas artérias que irrigam o músculo cardíaco

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:22

O empresário e influenciador Henrique Madeirite, de 50 anos, morreu nesta sexta-feira (6), em Amarantina, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. A morte foi confirmada por um amigo do empresário ao jornal Estado de Minas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que foi acionada por vizinhos, o influenciador estaria no próprio haras, na Estrada Maracujá, quando tudo aconteceu. Acumulava 2 milhões de seguidores no Instagram, onde fez sua última postagem por volta das 12h, poucas horas antes de morrer.

Em uma postagem no Instagram do Henrique, o texto diz que o empresário partiu de forma repentina, em decorrência de um infarto fulminante. "Fica uma dor difícil de explicar, mas também um legado imenso. Henrique viveu como falava: valorizando a família, os amigos, o riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena. E muito importante: sempre grato a Deus por tantas bençãos. Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o dia de amanhã", diz parte do texto.

Entenda a causa

O infarto é a morte das células de uma determinada área do coração devido a uma interrupção total ou parcial da circulação de sangue nas artérias que irrigam o músculo cardíaco.



"O infarto fulminante é quando essa obstrução ocorre de forma abrupta, acometendo a irrigação sanguínea de uma área importante do músculo cardíaco a ponto de interromper o correto bombeamento de sangue para o organismo ou até mesmo gerar uma arritmia fatal, sem possibilidade de tratamento imediato, levando ao óbito", explica a cardiologista Daniella Motta da Costa Dan.

Os sinais de que a pessoa está tendo um infarto fulminante são dores ou desconforto na região anterior do tórax de forte intensidade após um esforço físico ou estresse emocional, que pode se apresentar como uma sensação de queimação, aperto, pressão ou peso no peito. A dor pode irradiar para as costas, o queixo e o pescoço.

"Esse desconforto pode estar associado a outros sinais como falta de ar, suor excessivo, náuseas, vômitos ou queda de pressão arterial. Mas, vale ressaltar que alguns pacientes apresentam sintomas não tão específicos, como, por exemplo, queimação na região do estômago".

A médica diz que o mais importante é entender que a dor no peito não é algo comum e precisa ser investigado. "Deve-se procurar o pronto-atendimento o mais rápido, pois quanto mais precocemente diagnosticado o infarto, maiores são as chances de tratamento e de sobrevida", ressalta Daniella Motta da Costa Dan.

Entre os fatores de risco para infarto agudo do miocárdio estão o colesterol elevado, o tabagismo, o diabetes, a obesidade, a hipertensão arterial, a história familiar de infarto em pessoas jovens e o uso excessivo de anabolizantes. "Como prevenção é recomendado o acompanhamento médico regular para controle das condições citadas. Ter hábitos saudáveis como cessar o tabagismo, evitar uso indiscriminado de anabolizantes, optar por uma dieta saudável e pela atividade física regular", diz.

O tratamento envolve uso de medicações e realização de procedimentos cirúrgicos de urgência, como colocação de stent ou cirurgia de revascularização do coração.

