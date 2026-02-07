Falta de privacidade

Paulo Vieira reclama de gravação escondida com óculos

O humorista Paulo Vieira usou as redes sociais para protestar contra óculos com câmeras escondidas. Ele afirma ter se revoltado ao ver a gravação uma conversa sua postada no Instagram

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:52

O humorista Paulo Vieira usou as redes sociais para protestar contra óculos com câmeras escondidas. Crédito: Reprodução/Twitter/@PauloVieiraReal

O humorista Paulo Vieira usou as redes sociais para protestar contra óculos com câmeras escondidas.

Ele afirma ter se revoltado ao ver a gravação uma conversa sua postada no Instagram. Em desabafo no X, Paulo contou que foi ao açougue e depois assistiu à íntegra da interação com o açougueiro no reels: "Eu achei que era só uma conversa entre dois seres humanos, mas no fim era a merda da produção de conteúdo. Eu me senti meio traído, sabe?"

O humorista apontou a falta de privacidade. "Eu acho que o mínimo é perguntar se pode filmar. Parece que postar qualquer coisa insignificante sobre a sua vida não é mais opcional: se você não fizer, vão fazer por você. O açougueiro com os óculos que filma vai contar pro mundo se você comprou acém ou maminha. Sim, eu tenho 180 anos", escreveu.

Um seguidor apontou que os óculos costumam ter uma luz acesa enquanto gravam, mas Paulo rebateu. "Já tão vendendo o adaptador que esconde a luzinha que mostra que tá filmando", disse.

Este vídeo pode te interessar