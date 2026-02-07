Carnaval de Vitória

Paetê, franjas e adereços de cabelo fizeram parte do visual dos foliões no Camarote Vix

Primeiro dia de evento contou com superproduções que completaram o clima carnavalesco e confirmaram tendências

Julia Galter Estagiária

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:42

Os looks do Camarote Vix chamaram atenção e se consolidaram como um dos pontos altos do evento Crédito: Julia Galter

Os looks do primeiro dia de Camarote Vix foram um verdadeiro espetáculo à parte e confirmaram as principais apostas fashion da temporada. Brilho foi a palavra de ordem, com franjas e paetês dominando produções cheias de movimento, glamour e personalidade, traduzindo perfeitamente o clima de celebração.

A influenciadora Bianca Queiroz apostou em um vestido com discos coloridos e brilhosos, e a Miss Supranational 2025, Eduarda Braum, escolheu o dourado para seu segundo ano de Camarote Vix.

Bianca e Eduarda no Camarote Vix Crédito: Julia Galter

As franjas apareceram trazendo leveza e dinamismo aos looks, reforçando a energia festiva do espaço, enquanto os paetês garantiram aquele efeito impactante, refletindo luz e elevando o visual a outro nível.

Além das roupas, os acessórios tiveram papel fundamental na composição das produções. Os adereços de cabelo surgiram como protagonistas, adicionando um toque extra de estilo e criatividade. As tiaras e presilas chamaram atenção, mostrando que os detalhes fazem toda diferença em um look.

Luana Liberato, Georgina Correa e Andressa Souza Crédito: Julia Galter

