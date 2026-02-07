Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:49

Conforme as cartas do tarot, o dia será favorável para a tomada de decisão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Neste sábado, muitas águas vão rolar! Os signos sentirão uma certa imposição do universo para tomadas de decisão, mas saberão equilibrar as obrigações com os bons momentos. Será hora de todos do zodíaco manterem seus planos em dia, pois chegará o momento da grande virada.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 9 de Copas

Será um dia de satisfação pessoal e sensação de dever cumprido para o ariano Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Será um dia de satisfação pessoal e sensação de dever cumprido, conforme a carta “9 de Copas”. Algo que você desejava começará a se concretizar , trazendo alívio emocional. Aproveite, mas evite excessos ou expectativas irreais.

Touro — 4 de Paus

Para o taurino, o dia favorecerá celebrações, acordos e momentos de conforto Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Estabilidade, segurança e boas notícias no campo emocional ou familiar encontrarão você. Conforme a carta “4 de Paus”, o dia favorecerá celebrações, acordos e momentos de conforto. Valorize as pequenas conquistas.

Gêmeos — 3 de Paus

O geminiano poderá enxergar novas possibilidades no horizonte Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

A carta “3 de Paus” fala de expansão e visão de futuro. Planos começarão a ganhar forma, e você poderá enxergar novas possibilidades no horizonte . Confie no que está sendo construído.

Câncer — 7 de Espadas

O canceriano deverá se manter perto dos seus valores emocionais Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Haverá atenção a situações confusas ou pouco transparentes, alerta a carta “7 de Espadas”. Poderão ocorrer omissões — suas ou de terceiros. Seja estratégico(a), mas não se afaste dos seus valores emocionais.

Leão — 3 de Espadas

O dia do leonino pedirá acolhimento das emoções e honestidade consigo Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Será um dia sensível, que poderá trazer à tona mágoas antigas ou decepções. A carta “3 de Espadas” pede acolhimento das emoções e honestidade consigo . Curar dói, mas também liberta.

Virgem — Cavaleiro de Espadas

O virginiano viverá um dia de movimento rápido, decisões firmes e muita clareza mental Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você viverá um dia de movimento rápido, decisões firmes e muita clareza mental, revela a carta “Cavaleiro de Espadas”. Tenha cuidado apenas com a impulsividade na comunicação. Falar a verdade será importante, mas o tom fará toda a diferença.

Libra — Pajem de Copas

Surpresas emocionais positivas poderão surgir para o libriano Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Surpresas emocionais positivas poderão surgir, revela a carta “Pajem de Copas”. O dia favorecerá conversas sinceras, gestos de carinho e novas conexões . Permita-se sentir sem racionalizar tanto.

Escorpião — Ás de Espadas

O sábado do escorpiano será ideal para decisões importantes Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Clareza, verdade e cortes necessários marcarão o dia. A carta “Ás de Espadas” mostra que o sábado será ideal para decisões importantes, conversas definitivas e posicionamentos firmes. A verdade libertará — mesmo quando for dura demais.

Sagitário — Cavaleiro de Paus

O dia do sagitariano pedirá iniciativa e coragem, mas exigirá cuidado com atitudes impulsivas Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Haverá energia, entusiasmo e vontade de agir, revela a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia pedirá iniciativa e coragem, mas exigirá cuidado com atitudes impulsivas . Canalize essa força para algo produtivo.

Capricórnio — 8 de Copas

Para o capricorniano, ir embora também será um ato de amor-próprio Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Será hora de se afastar do que não faz mais sentido. A carta “8 de Copas” fala de desapego emocional e da busca por algo mais alinhado aos seus valores. Ir embora também será um ato de amor-próprio.

Aquário — O Hierofante

Para o aquariano, conselhos sábios poderão surgir de onde menos se espera Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

O dia pedirá reflexão, coerência e alinhamento com seus princípios, alerta a carta “O Hierofante”. Conselhos sábios poderão surgir de onde menos se espera. Valorize o que tiver base sólida e significado verdadeiro para você.

Peixes — O Sol

Para o pisciano, haverá clareza, alegria, vitalidade e boas notícias Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Uma das cartas mais positivas do tarot, “O Sol”, iluminará o seu dia. Haverá clareza, alegria, vitalidade e boas notícias. Aproveite para se expor, celebrar e confiar na vida.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.