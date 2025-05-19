Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia a dia

5 receitas saudáveis e práticas com carne moída para o almoço

Aprende a preparar pratos nutritivos com esse ingrediente versátil
Publicado em 19 de Maio de 2025 às 14:04

Batata-doce recheada com carne moída Crédito: Sergii Koval | Shutterstock
A carne moída é um ingrediente versátil e acessível que pode ser incorporado facilmente em uma alimentação equilibrada. Ideal para quem busca praticidade no dia a dia, sua textura e facilidade de preparo permitem criar pratos rápidos sem abrir mão da qualidade nutricional.
Seja para refeições em família, marmitas ou um almoço leve e reconfortante, é possível utilizá-la de forma inteligente para promover uma alimentação mais consciente e funcional.
Veja, a seguir, cinco receitas saudáveis e práticas com carne moída para o almoço.

Batata-doce recheada com carne moída

Ingredientes:
  • 2 batatas-doces laranja
  • 250 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura cortada em cubos 
  • 1 tomate picado
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1/4 de colher de chá de cominho
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo:
Lave bem as batatas-doces e fure com um garfo. Coloque em uma assadeira, regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, ou até estarem macias ao espetar com um garfo. Reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e a carne moída. Cozinhe até dourar. 
Junte a cenoura, o tomate, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10-15 minutos, até a cenoura ficar macia. Retire as batatas-doces do forno, faça um corte no sentido do comprimento e abra delicadamente com um garfo para criar espaço. Recheie com a carne moída. Finalize com a cebolinha. Sirva em seguida. 

Canelone de couve com carne moída

Ingredientes:
  • 8 folhas de couve inteiras
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Água para cozinhar
  • Água com gelo para dar o choque térmico
Modo de preparo:
Retire os talos centrais mais grossos das folhas de couve, mas sem partir as folhas ao meio. Em fogo médio, ferva a água em uma panela grande, mergulhe as folhas por 30 segundos, depois transfira para uma tigela com água e gelo. Escorra e reserve. 
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até ficar soltinha. Acrescente o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe até secar bem. Reserve.
Em cada folha de couve, coloque uma porção de recheio e enrole como um canelone. Coloque os rolinhos em um refratário. Cubra os canelones com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha com carne moída

Ingredientes:
  • 2 abobrinhas fatiadas no sentido do comprimento em lâminas finas
  • 400 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate maduro picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, disponha as fatias de abobrinha, salpique com sal e deixe descansar por 10 minutos para eliminar a água. Escorra, seque com papel-toalha e reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até ficar bem soltinha.
Acrescente o tomate, o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha. Cozinhe até reduzir bem o líquido.   Em um refratário, monte camadas com as fatias de abobrinha e com a carne moída refogada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida. 
Ensopado de carne moída com legumes Crédito: Angelika Heine | Shutterstock

Ensopado de carne moída com legumes

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 100 g de repolho fatiado
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 tomate picado
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Coloque a cenoura, a batata e o repolho. Refogue por 2 minutos para incorporar os sabores. Adicione o tomate e o caldo de legumes. Misture bem, tampe e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, até os legumes estarem macios e o caldo encorpado. Ajuste o sal e finalize com a salsinha. Sirva em seguida. 

Hambúrguer de carne com linhaça e gergelim

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada
  • 1 colher de sopa de gergelim
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a carne moída com todos os ingredientes até ficar homogêneo. Cubra e deixe a mistura descansar por 10 minutos na geladeira. Divida a mistura em 4 partes e molde os hambúrgueres com cerca de 1,5 cm de espessura. Pressione levemente o centro de cada um para cozinharem por igual. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo
Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados