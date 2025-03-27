De almôndega a panqueca

6 receitas fit com carne moída

Aprenda a preparar pratos saborosos, nutritivos e com alto teor de proteína
Publicado em 27 de Março de 2025 às 19:07

Almôndega com linhaça (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Almôndega com linhaça Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock
A carne moída é uma excelente opção para quem busca receitas fit e está de olho na dieta, especialmente para aqueles que desejam ganhar massa muscular. Rica em proteínas de alta qualidade, ela auxilia na recuperação e no fortalecimento dos músculos após os treinos. Além disso, sua versatilidade permite criar pratos leves e nutritivos.
Por isso, confira seis receitas fit com carne moída!

Almôndega com linhaça

Ingredientes:
  • 180 g de patinho moído
  • 1 colher de chá de cheiro-verde
  • 1 colher de chá de cebolinha picada
  • 1 clara de ovo
  • 1 1/2 colher de sopa de farinha de linhaça
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • Azeite para untar

Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha as almôndegas sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Dica: sirva com salsinha picada e gergelim.

Panqueca de aveia com carne moída

Ingredientes:
Massa
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de cominho
  • 200 g de carne moída
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre ela e cozinhe até formar bolhas. Com cuidado, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e o cominho e misture bem. Junte a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até a carne ficar marrom. Por último, coloque o molho de tomate, mexa bem e cozinhe por 1 minuto. Desligue o fogo, recheie a panqueca e sirva em seguida.
Berinjela recheada com carne moída (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)
Berinjela recheada com carne moída Crédito: Lapina Maria | Shutterstock

Berinjela recheada com carne moída

Ingredientes:
  • 2 berinjelas cortadas ao meio no sentido do comprimento
  • 300 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • Sal, azeite de oliva, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com o auxílio de uma faca, retire parte da polpa das berinjelas, formando “canoas”. Pincele azeite nas cavidades, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos para amaciar. Reserve. Após, em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar.
Adicione a carne moída e mexa até cozinhar completamente. Acrescente o tomate picado, o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até obter um molho mais espesso. Depois, distribua o recheio nas cavidades das berinjelas assadas. Regue com um fio de azeite e volte ao forno por cerca de 20 minutos. Em seguida, salpique cebolinha por cima e sirva ainda quente.

Couve-flor gratinada com carne moída

Ingredientes:
  • 500 g de carne moída
  • 1 couve-flor
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • Sal, azeite e salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e cozinhe até ela ficar marrom. Acrescente os pimentões, o sal e o molho de tomate e refogue por 5 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque a farinha de trigo e dissolva no leite. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, sem parar de mexer. Reserve.
Em outra panela, coloque a couve-flor e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até que ela fique macia. Desligue o fogo, escorra a água e disponha metade da couve-flor em uma assadeira. Cubra com a carne moída e, por cima, coloque o restante da couve-flor. Por último, despeje o molho com a farinha de trigo sobre o vegetal, polvilhe com a salsinha e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Carne moída com abóbora

Ingredientes:
  • 300 g de carne moída
  • 700 g de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 tomate picado
  • 250 ml de água
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne moída e cozinhe até ela ficar marrom. Acrescente a abóbora , o tomate, o molho de tomate e a água tampe a panela. Cozinhe até a abóbora ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.
Sopa de legumes com carne moída (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)
Sopa de legumes com carne moída Crédito: Lapina Maria | Shutterstock

Sopa de legumes com carne moída

Ingredientes:
  • 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
  • 2 tomates picados
  • 200 g de vagem picada
  • 395 g de ervilha
  • 395 g de milho-verde
  • 200 g de carne moída
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até ela ficar marrom. Acrescente as batatas, as cenouras, os tomates, a ervilha, o milho-verde e a vagem e refogue até começar a caramelizar o fundo da panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, cubra os ingredientes com a água, tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

