Comida caseira

Carne moída cremosa com abóbora é dica para ir além do trivial

Em nossa receita, o ingrediente queridinho dos brasileiros para as refeições do dia a dia ganha nova textura e ainda mais sabor
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 06:00

Carne moída é sinônimo de comida caseira e afetiva. Presente no dia a dia dos brasileiros, a preparação pode ir além do trivial e dos molhos tradicionais, ganhando um toque cremoso para a refeição.  
Na receita que você confere a seguir, sai de cena a batata, companheira cotidiana da carne moída, e entra a abóbora, previamente cozida. Ao final, vem o creme de leite para deixar tudo com gostinho de quero mais. 

CARNE MOÍDA CREMOSA COM ABÓBORA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
Carne moída cremosa
A carne moída cremosa dá água na boca Crédito: Nestlé/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 2 cebolas picadas
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 quilo de carne moída
  • 1 xícara (chá) de abóbora japonesa cozida cortada em cubos
  • 4 colheres (sopa) de azeitonas verdes
  • 4 tomates sem pele e sem sementes, picados
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 1 xícara (chá) de água fervente
  • 1 lata de creme de leite
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho.
  2. Acrescente a carne moída e doure até secar toda a água.
  3. Junte a abóbora, as azeitonas, os tomates, o sal e a água fervente.
  4. Deixe cozinhar em fogo baixo com a panela semitampada por 10 minutos.
  5. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e sirva.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

