Carne moída cremosa com abóbora é dica para ir além do trivial

Carne moída é sinônimo de comida caseira e afetiva. Presente no dia a dia dos brasileiros, a preparação pode ir além do trivial e dos molhos tradicionais, ganhando um toque cremoso para a refeição.
Na receita que você confere a seguir, sai de cena a batata, companheira cotidiana da carne moída, e entra a abóbora, previamente cozida. Ao final, vem o creme de leite para deixar tudo com gostinho de quero mais.
CARNE MOÍDA CREMOSA COM ABÓBORA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 2 cebolas picadas
- 2 dentes de alho picados
- 1 quilo de carne moída
- 1 xícara (chá) de abóbora japonesa cozida cortada em cubos
- 4 colheres (sopa) de azeitonas verdes
- 4 tomates sem pele e sem sementes, picados
- 2 colheres (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de água fervente
- 1 lata de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho.
- Acrescente a carne moída e doure até secar toda a água.
- Junte a abóbora, as azeitonas, os tomates, o sal e a água fervente.
- Deixe cozinhar em fogo baixo com a panela semitampada por 10 minutos.
- Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e sirva.
Fonte: Nestlé.