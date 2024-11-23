Aprenda a fazer empanada argentina recheada com carne moída

Equivalente ao pastel português na Espanha e em quase todos os países da América Latina, a empanada conquistou os capixabas e se faz presente tanto em restaurantes quanto no delivery.
Se a sua ideia é preparar esse salgado em casa, HZ traz uma receita nos moldes tradicionais, com recheio de carne moída e ovo cozido. Confira a seguir o passo a passo.
EMPANADA ARGENTINA
Ingredientes:
- Para a massa:
- 250g de farinha de trigo tradicional
- 50g de margarina
- ⅔ xícara (chá) de água
- 1 gema para pincelar
- Para o recheio:
- 250g de carne moída
- ½ xícara (chá) de pimentões
- 5 azeitonas picadas
- 3 colheres (sopa) de milho-verde
- 1 ovo cozido
- 2 dentes de alho
- Sal
- Pimenta-do-reino
Modo de preparo:
- Massa: em um recipiente, adicione a farinha de trigo, a margarina e o sal. Misture até que a margarina esteja incorporada com a farinha. Junte a água aos poucos e sove até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos.
- Abra a massa bem fina com ajuda de um rolo e corte em círculos. Em seguida, adicione uma colher de sopa de recheio e feche como um pastel.
- Pincele com uma gema e leve as empanadas para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos ou até dourar.
- Recheio: em uma panela, refogue o alho rapidamente, junte a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e frite rapidamente a carne. Junte as azeitonas, o milho, o tomate e os pimentões, misture bem e deixe a carne fritar e secar por completo. Adicione o ovo cozido e reserve para esfriar.
- Rendimento: de 6 a 8 porções.
Fonte: Finna.