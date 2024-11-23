Para o lanche

Aprenda a fazer empanada argentina recheada com carne moída

Receita contém ainda ovo cozido, milho, pimentões e azeitonas, com rendimento de seis a oito porções
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 08:05

Empanadas argentinas Crédito: Finna
Equivalente ao pastel português na Espanha e em quase todos os países da América Latina, a empanada conquistou os capixabas e se faz presente tanto em restaurantes quanto no delivery.
Se a sua ideia é preparar esse salgado em casa, HZ traz uma receita nos moldes tradicionais, com recheio de carne moída e ovo cozido. Confira a seguir o passo a passo. 

EMPANADA ARGENTINA

Ingredientes:

  • Para a massa:
  • 250g de farinha de trigo tradicional
  • 50g de margarina
  • ⅔ xícara (chá) de água
  • 1 gema para pincelar
  • Para o recheio:
  • 250g de carne moída
  • ½ xícara (chá) de pimentões
  • 5 azeitonas picadas
  • 3 colheres (sopa) de milho-verde
  • 1 ovo cozido
  • 2 dentes de alho
  • Sal
  • Pimenta-do-reino

Modo de preparo:

  1. Massa: em um recipiente, adicione a farinha de trigo, a margarina e o sal. Misture até que a margarina esteja incorporada com a farinha. Junte a água aos poucos e sove até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos.
  2. Abra a massa bem fina com ajuda de um rolo e corte em círculos. Em seguida, adicione uma colher de sopa de recheio e feche como um pastel.
  3. Pincele com uma gema e leve as empanadas para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos ou até dourar.
  4. Recheio: em uma panela, refogue o alho rapidamente, junte a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e frite rapidamente a carne. Junte as azeitonas, o milho, o tomate e os pimentões, misture bem e deixe a carne fritar e secar por completo. Adicione o ovo cozido e reserve para esfriar.
  5. Rendimento: de 6 a 8 porções. 
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

