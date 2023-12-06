Confira 5 receitas com carne moída para preparar no jantar

A carne moída é um tipo de proteína bastante versátil. Com ela, é possível preparar desde pratos simples até os mais elaborados. E o melhor de tudo: de forma econômica e prática para facilitar a rotina.
Por isso, separamos cinco receitas com carne moída repletas de sabor para você testar em casa. Confira!
Berinjela recheada com carne moída
Ingredientes:
- 2 berinjelas
- 1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada
- 5 colheres de sopa de manteiga
- 500 g de carne moída temperada e cozida
- 1 1/2 xícara de chá de tomate picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
- 1/2 xícara de chá de migalhas de pão
- Água
- Manteiga para untar
Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e disponha sobre uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do legume. Reserve a polpa e a casca da berinjela.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a carne, a polpa da berinjela, o tomate e as migalhas de pão e misture bem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Após isso, recheie as cascas de berinjela com a mistura e transfira para uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Finalize polvilhando com cebolinha e sirva em seguida.
Pimentão picante com carne moída
Ingredientes:
- 1 pimentão amarelo sem sementes picado
- 1 pimentão vermelho sem sementes picado
- 2 pimentões verdes sem sementes picado
- 300 g de carne moída
- 150 g de bacon
- Sal, azeite, cominho, alecrim, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
- 1 colher de sopa de molho de tomate
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, os pimentões e os temperos e cozinhe até ficarem macios. Por último, coloque o bacon e o molho de tomate, misture bem e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Fricassê de carne moída
Ingredientes:
- 200 ml de requeijão
- 250 g de batata palha
- 250 g de queijo muçarela fatiado
- 500 g de carne moída
- Alho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, coloque a carne moída, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até a carne atingir uma coloração marrom escuro, sem queimar. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário, disponha o requeijão e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Acrescente a carne moída, a batata palha e, por último, o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.
Medalhão de carne moída
Ingredientes:
- 1/2 kg de carne moída
- 1 kg de creme de cebola
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 20 fatias de bacon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o bacon, e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne e modele no formato de uma bolinha.
Após, enrole em uma fatia de bacon e prenda com um palito. Repita o processo com toda a carne, disponha os medalhões sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Torta de carne moída
Ingredientes:
- 1 kg de carne moída
- 2 ovos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 4 folhas de repolho cortadas em tiras
- 3 colheres de sopa de farinha de rosca
- 2 tomates sem semente cortados em cubos
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
- Óleo para untar
Em um recipiente, coloque a carne, os ovos, o alho, a cebola, a cenoura, o repolho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsa e a farinha de rosca e misture bem. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com óleo e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos.
Retire do forno, espere esfriar e coloque o tomate e a muçarela sobre a torta. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.