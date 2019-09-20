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Colatina: mutirão recolhe lixo das margens do Rio Doce

Entre os objetos recolhidos estão sapatos, móveis, eletrodomésticos e até monitor de computador
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 set 2019 às 15:50

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 15:50

Montanha de sacos de lixo é apenas uma parte do que foi recolhido nas margens do Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina
Embalagem de marmita, lata de refrigerante, sapato, móveis, eletrodomésticos e até monitor de computador. Tudo isso foi encontrado jogado às margens do Rio Doce, durante uma ação de limpeza realizada nesta semana, em Colatina, no Noroeste do Estado. Ao todo, foram recolhidos cerca de 20 mil litros de lixo.
Todo esse lixo estava espalhado ao longo dos 3,5 km de margem, entre o Cais Sol Poente e o fim da Avenida Senador Moacyr Dalla. Para recolher todo esse lixo, foram necessárias, diariamente, as mãos de 20 agentes. Na próxima segunda-feira (23), os 500 metros restantes da margem também serão limpos.
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Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que a coleta de lixo orgânico é feita em dias e horários específicos, conforme cada localidade; e que o lixo reciclável deve ser depositado nos ecopontos espalhados pela cidade. Em 22 bairros do município, já existe a coleta de porta em porta desse tipo de resíduo.

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Já em relação a móveis e eletrodomésticos, a orientação é armazená-los temporariamente em casa, já que os aterros municipais estão interditados. Os entulhos, por sua vez, são de responsabilidade do construtor ou do proprietário da obra, e a retirada deve ser feita por ele ou por algum serviço contratado.
A Prefeitura de Colatina também ressaltou que o descarte de entulhos em terrenos baldios, beiras de estrada, margens de rios ou outros locais inapropriados é passível de notificação e multa, conforme o Decreto Municipal de nº 8.824, de 1999. O assunto é tratado especificamente pelos artigos 239 e 246.

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