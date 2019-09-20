Colatina: mutirão recolhe lixo das margens do Rio Doce

Montanha de sacos de lixo é apenas uma parte do que foi recolhido nas margens do Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina

Rio Doce, durante uma ação de limpeza realizada nesta semana, em Colatina, no Noroeste do Estado. Ao todo, foram recolhidos cerca de 20 mil litros de lixo. Embalagem de marmita, lata de refrigerante, sapato, móveis, eletrodomésticos e até monitor de computador. Tudo isso foi encontrado jogado às margens do, durante uma ação de limpeza realizada nesta semana, em, nodo Estado. Ao todo, foram recolhidos cerca de 20 mil litros de

Todo esse lixo estava espalhado ao longo dos 3,5 km de margem, entre o Cais Sol Poente e o fim da Avenida Senador Moacyr Dalla. Para recolher todo esse lixo, foram necessárias, diariamente, as mãos de 20 agentes. Na próxima segunda-feira (23), os 500 metros restantes da margem também serão limpos.

FAÇA A SUA PARTE

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que a coleta de lixo orgânico é feita em dias e horários específicos, conforme cada localidade; e que o lixo reciclável deve ser depositado nos ecopontos espalhados pela cidade. Em 22 bairros do município, já existe a coleta de porta em porta desse tipo de resíduo.

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Já em relação a móveis e eletrodomésticos, a orientação é armazená-los temporariamente em casa, já que os aterros municipais estão interditados. Os entulhos, por sua vez, são de responsabilidade do construtor ou do proprietário da obra, e a retirada deve ser feita por ele ou por algum serviço contratado.