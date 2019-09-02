Empresário retira mais de 300 pneus jogados no Rio Itapemirim no ES

Um empresário de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cansado de ver o lixo jogado no Rio Itapemirim, decidiu fazer algo pelo meio ambiente. Nesta segunda-feira (02), Agmar Paixão diz ter retirado mais de 300 pneus das águas do mais importante recurso hídrico da região Sul do Estado.
O trecho percorrido pelo voluntário foi pequeno, no bairro Arariguaba, desde as 7h. Até o meio-dia, a contagem chegava aos 300. Esta foi a terceira vez que Agmar faz o trabalho. “O rio abaixou bem e dá para ver os pneus. O sentimento de revolta é muito grande porque você não consegue chegar a todos e dizer para não fazer. Acho que é da consciência de cada um. É um aborrecimento grande, pois é um rio nobre que precisa ser cuidado e não vemos ninguém cuidando, só usando ele”, disse o empresário.
Para a moradora Núbia Busato, a falta de consciência da população e dos vizinhos não é surpresa. “Isso vem com as enchentes e vai se acumulando de tempos e quando o rio esvazia ficamos a mercê disso e o mosquito vem e faz a festa”, alerta a moradora.
Além dos pneus, o voluntário retirou pedaços de madeira, travesseiros, garrafas plásticas e até um manequim. O serviço vai continuar nesta terça e quarta-feira. Toda a sujeira retirada de dentro do rio é deixada próximo à margem. O empresário diz que vai acionar a prefeitura para auxiliara no recolhimento.
Em nota, a prefeitura disse que a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Defesa Civil, Polícia Ambiental, Tiro de Guerra e Secretaria de Serviços Urbanos, realizou há duas semanas uma fiscalização e mapeamento daquela área. Na oportunidade, não foram encontrados os pneus. A prefeitura de Cachoeiro orienta o empresário que faça um contato com a Secretaria de Meio Ambiente para que as providências sejam tomadas.