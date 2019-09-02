Empresário retira mais de 300 pneus jogados no Rio Itapemirim no ES

Agmar Paixão diz ter retirado mais de 300 pneus das águas do Rio Itapemirim Crédito: Gustavo Ribeiro

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cansado de ver o lixo jogado no Rio Itapemirim, decidiu fazer algo pelo meio ambiente. Nesta segunda-feira (02), Agmar Paixão diz ter retirado mais de 300 pneus das águas do mais importante recurso hídrico da região Sul do Estado. Um empresário de, no Sul do Espírito Santo, cansado de ver o lixo jogado no, decidiu fazer algo pelo meio ambiente. Nesta segunda-feira (02), Agmar Paixão diz ter retirado mais de 300 pneus das águas do mais importante recurso hídrico da região Sul do Estado.

O trecho percorrido pelo voluntário foi pequeno, no bairro Arariguaba, desde as 7h. Até o meio-dia, a contagem chegava aos 300. Esta foi a terceira vez que Agmar faz o trabalho. “O rio abaixou bem e dá para ver os pneus. O sentimento de revolta é muito grande porque você não consegue chegar a todos e dizer para não fazer. Acho que é da consciência de cada um. É um aborrecimento grande, pois é um rio nobre que precisa ser cuidado e não vemos ninguém cuidando, só usando ele”, disse o empresário.

Para a moradora Núbia Busato, a falta de consciência da população e dos vizinhos não é surpresa. “Isso vem com as enchentes e vai se acumulando de tempos e quando o rio esvazia ficamos a mercê disso e o mosquito vem e faz a festa”, alerta a moradora.

Além dos pneus, o voluntário retirou pedaços de madeira, travesseiros, garrafas plásticas e até um manequim. O serviço vai continuar nesta terça e quarta-feira. Toda a sujeira retirada de dentro do rio é deixada próximo à margem. O empresário diz que vai acionar a prefeitura para auxiliara no recolhimento.