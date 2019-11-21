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Fotojornalismo

Sob as lentes: a vida de quem mora em abrigo devido à chuva no ES

O repórter fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, visitou dois abrigos em Novo Horizonte, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:53

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:53

Vítimas das chuvas em abrigos no bairro Novo Horizonte, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
Com o mês de novembro mais chuvoso desde 2012, centenas de pessoas precisaram sair de casa e passar a viver, momentaneamente, em abrigos no Espírito Santo. Só nesta quinta-feira (21), no município de Cariacica, na Grande Vitória, há 44 desalojados e 33 desabrigados.
O fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, visitou os dois locais onde estas dez famílias estão precisando viver: a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Católica, que ficam no bairro Novo Horizonte. 

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Para ele, as cenas retratadas mostram o grande poder de adaptação e recomeço do ser humano. São famílias que estão há mais de uma semana tendo que compartilhar tudo, incluindo banheiro e alimentos, com outras pessoas; e que, possivelmente, terão que começar a vida novamente, depois de perder móveis, roupas e até a casa, relata.

Fotojornalismo: vítimas da chuva em abrigos de Cariacica

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