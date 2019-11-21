Sob as lentes: a vida de quem mora em abrigo devido à chuva no ES

O fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta , visitou os dois locais onde estas dez famílias estão precisando viver: a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Católica, que ficam no bairro Novo Horizonte.

Para ele, as cenas retratadas mostram o grande poder de adaptação e recomeço do ser humano. São famílias que estão há mais de uma semana tendo que compartilhar tudo, incluindo banheiro e alimentos, com outras pessoas; e que, possivelmente, terão que começar a vida novamente, depois de perder móveis, roupas e até a casa, relata.