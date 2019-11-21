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Solidariedade

Saiba onde fazer doações para ajudar as vítimas da chuva no ES

Os principais pedidos são de cestas básicas, água potável, roupas, calçados, roupas de cama e de banho, material de limpeza e de higiene pessoal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:42

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:42

Prefeitura entrega colchões e cobertores em abrigos de Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Mais de 1,8 mil pessoas estão fora de suas casas no Espírito Santo, vítimas da chuva sem trégua dos últimos dias. Uma rede de solidariedade foi criada para recolher doações. Os principais pedidos são de cestas básicas, água potável, roupas, calçados, roupas de cama e de banho, material de limpeza e de higiene pessoal.  Veja os locais onde doar:

VIANA

Centro de Referência e Assistência Social (Cras), em Marcílio de Noronha - Avenida Vitória, n°19. Telefone: 3255-1285.
A Defesa Civil destacou que a principal necessidade é de roupas em bom estado, produtos de limpeza e alimentos. Mas quem puder, pode doar também roupas de cama e de banho.

CARIACICA

Banco de alimentos Josué de Castro - Rua Valfredo Ferreira Paiva, 82, bairro Rosa da Penha. Telefone: (27) 3346-6337.
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas),  água potável, material de higiene pessoal, material de limpeza, roupas de cama e de banho são prioridades. Quem optar por doar móveis deve entrar em contato pelo telefone (27) 3346-6337 ou pelos telefones da Defesa Civil (27) 3346-6112, 3346-6111, o serviço papa-móveis será acionado para buscar o mobiliário em domicílio.

SANTA LEOPOLDINA

Secretaria Municipal de Ação Social, Rua Costa Pereira, n° 94, Centro, Santa Leopoldina, de 7 às 16 horas. Telefone: (27) 3266-1010.
Escola Milton Corteletti , Barra de Mangaraí, de 7 às 16 horas.
Centro Comunitário de Retiro de Mangaraí, a 5 km da Barra de Mangaraí
Em todos esses locais, podem ser doadas cestas básicas, colchonetes, roupas, calçados, roupas de cama, material de higiene pessoal e limpeza.

AJUDA DE IGREJAS

Igrejas também têm se mobilizado para ajudar as vítimas das chuvas no Estado. A Arquidiocese de Vitória, por meio de nota pública,  solicitou que as paróquias próximas a bairros que sofreram maiores impactos coloquem as estruturas físicas à disposição das famílias desabrigadas e desalojadas. A Arquidiocese pede ainda a ajuda de fiéis para recolher alimentos, que podem ser entregues às sedes paroquiais. 
Os batistas capixabas também pediram que as igrejas recebam os desabrigados e recolham agasalhos e alimentos para as famílias afetadas pelas chuvas. 

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