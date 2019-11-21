Data: 20/11/2019 - ES - Vitória - Baía de Vitória em dia chuvoso - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Vitória registra o novembro mais chuvoso desde 2012

primeiros 21 dias do mês já superaram até mesmo 2013, ano em que o 86% acima da média mensal. A Capital do Espírito Santo está enfrentando o novembro mais chuvoso desde de 2012. Osdo mês já superaram até mesmoano em que o capixaba sofreu constantes tragédias decorrentes do volume de água, resultando em mais de 20 mortes e cerca de 61 mil pessoas fora de casa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do início do mês até esta quinta-feira (21), o total de chuva acumulada já era cerca de

Segundo o Inmet, em todo o novembro de 2012, choveu 376,1 mm. No ano seguinte, foi registrado 351,1 mm de chuva. De 2014 a 2018, os números estiveram abaixo de 2013. Já em 2019, apenas nos primeiros 21 dias de novembro, o volume de chuva já totalizou 367,2 mm.

A previsão é que, a partir do dia 22 de novembro, a temperatura aumente, de acordo com Marlene Leal, meteorologista do Inmet. Porém, após o dia 24, deve voltar a chover. "A meteorologia prevê que o mês de dezembro seja bem semelhante ao mês de novembro, com pancadas de chuva moderada e forte", informou.

Chuvas de 2013: Cidades ficaram isoladas e população de Itaguaçu precisou pegar comida na lama Crédito: Vitor Jubino

MORTOS, DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, o número de desabrigados e desalojados passou 1.842 nas últimas horas. Linhares foi a cidade onde mais choveu, registrando 108,80 milímetros nas últimas 24 horas. Em seguida, vem Aracruz - com 107.41 milímetros e Serra - com 97.09.