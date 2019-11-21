Chuva no ES: com prejuízo nas lavouras, preços começam a disparar

Ceasa em Cariacica: produtores rurais sofreram com os temporais Crédito: Caíque Verli

Produtores rurais colhem prejuízos com as chuvas fortes que não cessam no Espírito Santo há mais de uma semana. Com sítios invadidos pela água, agricultores chegaram a perder quase toda a lavoura na região Serrana.

As estradas cheias de lama levam também esses produtores a terem dificuldade para escoar a produção. A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Espírito Santo), em Cariacica , na Grande Vitória, pode começar a ter desabastecimento de alguns alimentos, como tomate e repolho, segundo agricultores ouvidos pela reportagem.

Os preços cobrados na Ceasa também começam a disparar e podem aumentar ainda mais nas próximas semanas. Os alimentos que mais registraram aumento nos últimos dias foram a vagem rasteira, em 140%, e o chuchu, em 80%.

Produtor rural de Domingos Martins , região Serrana do Estado, Márcio José Volkers ainda não conseguiu contabilizar o prejuízo após perder boa parte da lavoura. "Barreira caiu e arrancou a lavoura de banana e aipim e estradas, que arrancou também", contou.

Lavoura de Márcio José Volkers ficou parcialmente destruída em Domingos Martins Crédito: Arquivo pessoal

Também de Domingos Martins, José Pianzoli teme perder toda a produção de tomate. "Daqui 15 dias vai dar falta. Agora o pessoal está empurrando tomate do jeito que está, mas daqui 15 dias vai faltar repolho, tomate e pimentão"

A região Serrana não é a única afetada. No Sul do Estado, em Piúma , Genilson Batista calcula que pode perder até 20 mil frutos de abacaxi nas próximas semanas.

Your browser does not support the audio element. Chuvas no ES - com prejuízo nas lavouras, preços começam a disparar

"Por causa da terra molhada não vai ter como entrar o caminhão na roça para fazer colheita do abacaxi e não consegue escoar a produção daqueles abacaxis que estão amadurecendo. O produto muito maduro não serve para o mercado", lamenta.

Produtores rurais sofrem com os temporais no ES

PRODUTOS COM MAIOR AUMENTO DE PREÇO EM 15 DIAS (PREÇO FAZ REFERÊNCIA AO VALOR COBRADO NA CEASA)