Alagamento impede a passagem para os bairros Orly Ramos, Campestre e Santo Antônio, em Fundão Crédito: Internauta

Quando a chuva cessar, o governo do Estado pretende auxiliar as administrações municipais a reestruturar as cidades que foram fortemente afetadas pelas águas. A afirmação é do governador Renato Casagrande (PSB).

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai ajudar cidades afetadas pelas chuvas a se reestruturar

Na tarde desta quinta-feira (21), o socialista explicou que, no momento, as atenções estão voltadas para o atendimento emergencial das cidades e das pessoas que são vítimas dos temporais que assolam o Estado. "Nós estamos com muita preocupação, acompanhando tudo com atendimento emergencial a pessoas desabrigadas e desalojadas. Mas quando a chuva cessar, vamos ajudar os municípios na reestruturação", garantiu Casagrande.

Segundo balanço da Defesa Civil Estadual, pelo menos 17 cidades no Estado estão com riscos de deslizamento e de alagamentos. Das cidades listadas, Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha têm risco considerado alto. As demais, risco moderado, de acordo com a Defesa Civil.

O boletim das 17 horas da Defesa civil informa que um total de 608 pessoas estão desalojadas e 105 desabrigadas. Até agora 10 pessoas ficaram feridas e quatro morreram em deslizamentos de terra e nas enchentes.

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E a expectativa é de que diversas frentes frias passem pelo Espírito Santo até o final de dezembro, gerando mais chuvas fortes e volumosas. Assim, de acordo com a Climatempo, não há previsão de longos períodos de seca no Estado até o fim de 2019.