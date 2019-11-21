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Reconstrução

Governo do ES vai ajudar cidades afetadas pelas chuvas a se reestruturar

Garantia foi dada pelo governador Renato Casagrande. O apoio  será oferecido logo após passar o período de fortes chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:13

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:13

Alagamento impede a passagem para os bairros Orly Ramos, Campestre e Santo Antônio, em Fundão Crédito: Internauta
Quando a chuva cessar, o governo do Estado pretende auxiliar as administrações municipais a reestruturar as cidades que foram fortemente afetadas pelas águas. A afirmação é do governador Renato Casagrande (PSB).
Governo do ES vai ajudar cidades afetadas pelas chuvas a se reestruturar
Na tarde desta quinta-feira (21), o socialista explicou que, no momento, as atenções estão voltadas para o atendimento emergencial das cidades e das pessoas que são vítimas dos temporais que assolam o Estado. "Nós estamos com muita preocupação, acompanhando tudo com atendimento emergencial a pessoas desabrigadas e desalojadas. Mas quando a chuva cessar, vamos ajudar os municípios na reestruturação", garantiu Casagrande.

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Segundo balanço da Defesa Civil Estadual, pelo menos 17 cidades no Estado estão com riscos de deslizamento e de alagamentos. Das cidades listadas, Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha têm risco considerado alto. As demais, risco moderado, de acordo com a Defesa Civil.
O boletim das 17 horas da Defesa civil informa que um total de 608 pessoas estão desalojadas e 105 desabrigadas. Até agora 10 pessoas ficaram feridas e quatro morreram em deslizamentos de terra e nas enchentes.

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E a expectativa é de que diversas frentes frias passem pelo Espírito Santo até o final de dezembro, gerando mais chuvas fortes e volumosas. Assim, de acordo com a Climatempo, não há previsão de longos períodos de seca no Estado até o fim de 2019.
Para resumir o cenário climático desta reta final do ano, a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional Meteorológico (Inmet), faz uma comparação. "Os estudos têm apontado que o mês de dezembro será bem semelhante a novembro. Ou seja, com pancadas de chuva entre moderada e forte", explicou.
> CHUVA NO ES | Veja a cobertura completa

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