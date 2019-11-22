Pedras são retiradas da pista e BR 262 é liberada em trecho de Domingos Martins

06:15 - Em Domingos Martins/ES, na BR 262 no Km 36, as pedras foram retiradas e a PISTA FOI LIBERADA.

Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra.