Barreira cede em Domingos Martins e interdita pista da BR 262

Uma viatura da Policia Rodoviária Federal (PRF) está no local orientando os motoristas. O trânsito para quem segue de Vitória para Pedra Azul foi desviado e os motoristas seguem pela contramão da via. Já quem vem no sentido contrário é orientado a passar pelo acostamento. Segundo a PRF, o Dnit já foi acionado para a retirada da terra no local, mas ainda não há previsão de quando o trabalho poderá ser realizado.