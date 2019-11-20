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Domingo Martins

Barreira cede em Domingos Martins e interdita pista da BR 262

Uma barreira com pedras cedeu no km 77 da rodovia no sentido Pedra Azul. A Polícia Rodoviária Federal está no local orientando os motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 21:27

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 21:27

imagem mostra outro trecho da BR 262 que também foi atingido pela queda de um barranco por conta da chuva Crédito: Foto do leitor
A BR 262 voltou a ser parcialmente interditada na noite desta terça-feria (19). Dessa vez, uma queda de barreira com pedras foi registrada no km 77 da rodovia, na localidade de  Victor Hugo, em Domingos Martins. A interdição acontece no sentido Vitória x Pedra Azul.  
Uma viatura da Policia Rodoviária Federal (PRF) está no local orientando os motoristas. O trânsito para quem segue de Vitória para Pedra Azul foi desviado e os motoristas seguem pela contramão da via. Já quem vem no sentido contrário é orientado a passar pelo acostamento.  Segundo a PRF, o Dnit já foi acionado para a retirada da terra no local, mas ainda não há previsão de quando o trabalho poderá ser realizado.
A polícia pede que os motoristas evitem passar pela via e, caso a viagem seja extremamente necessária, que os condutores sigam com atenção redobrada.

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