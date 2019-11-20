Barreira cede em Domingos Martins e interdita pista da BR 262

A BR 262 voltou a ser parcialmente interditada na noite desta terça-feria (19). Dessa vez, uma queda de barreira com pedras foi registrada no km 77 da rodovia, na localidade de Victor Hugo, em Domingos Martins. A interdição acontece no sentido Vitória x Pedra Azul.
Uma viatura da Policia Rodoviária Federal (PRF) está no local orientando os motoristas. O trânsito para quem segue de Vitória para Pedra Azul foi desviado e os motoristas seguem pela contramão da via. Já quem vem no sentido contrário é orientado a passar pelo acostamento. Segundo a PRF, o Dnit já foi acionado para a retirada da terra no local, mas ainda não há previsão de quando o trabalho poderá ser realizado.
A polícia pede que os motoristas evitem passar pela via e, caso a viagem seja extremamente necessária, que os condutores sigam com atenção redobrada.