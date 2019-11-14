Os fundos do pátio da garagem da Prefeitura de Domingos Martins cedeu e arrastou três máquinas Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Terreno cede e engole máquinas no pátio da Prefeitura de Domingos Martins

O desmoronamento do terreno nos fundos do pátio da garagem da Prefeitura de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, no início da manhã desta quinta-feira (14), causou prejuízos à administração pública.

Segundo o secretário de obras e serviços urbanos da cidade, Elizandro Belshoff, ao menos uma retroescavadeira, uma patrola e também um caminhão-pipa foram levados para dentro do buraco que se abriu no local. Uma camionete particular também foi arrastada.

"Esse desmoronamento ocorreu logo nas primeiras horas do dia. Choveu muito nas últimas horas e parte desse terreno cede, levando as máquinas. Estamos acionando um guincho específico para retirá-las de onde estão. O prejuízo, porém, foi apenas material, pois não houve ninguém ferido", salientou.

O pátio fica logo depois da rodoviária da cidade. Ainda de acordo com o secretário, uma casa vizinha ao terreno também foi interditada pela Defesa Civil municipal, já que existe o risco do terreno também ceder. Os moradores foram retirados da residência.