Capixaba Breno Herculano marca primeiro gol na Coreia do Sul

“Vivemos um bom momento na competição, são cinco jogos de invencibilidade e encostamos na parte de cima da tabela. O líder está um pouco mais na frente, mas o nosso principal objetivo é primeiro estar entre os seis primeiros e garantir a classificação para o playoff final. Ainda tem uma grande parte da competição pela frente, estamos apenas no início, mas vamos buscar seguir entre os primeiros para quem sabe buscar um título que seria muito especial para todos do clube”, concluiu.



