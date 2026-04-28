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Futebol Internacional

Capixaba Breno Herculano marca primeiro gol na Coreia do Sul

Além do gol, Breno também deu uma assistência para um companheiro marcar durante a partida

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2026 às 18:00
Breno Herculano, do FC Anyang
Breno Herculano, do FC Anyang Divulgação/FC Anyang

O atacante Breno Herculano marcou o seu primeiro gol pelo FC Anyang no último domingo (26). O capixaba, natural de Cachoeiro de Itapemirim, que chegou ao clube da Coreia do Sul no início do ano, anotou o gol que abriu o caminho para a vitória da sua equipe sobre o Gwangju por 5 a 2, além de dar assistência para outro companheiro durante o embate.


O centroavante já tinha dado um passe para gol nesta temporada, quando auxiliou a equipe na partida contra o Jeju United, na qual jogou apenas 11 minutos.  No jogo diante do Gwangju, Breno também não jogou os 90 minutos do embate, sendo substituído na marca dos 77 minutos. O capixaba celebrou o gol marcado e mostrou entusiasmo com o momento na Coreia do Sul.

“Feliz demais por marcar o meu primeiro gol aqui. Fui muito bem recebido pelo clube, a torcida aqui tem um carinho muito grande por todos os jogadores e estou bastante feliz. Graças a Deus pude marcar esse gol que abriu o caminho para uma vitória muito importante fora de casa. Também consegui ajudar com uma assistência e espero poder seguir ajudando o clube a conquistar os resultados”, disse.

Na atual temporada, o Anyang ocupa a quarta colocação da K-League 1, com 14 pontos conquistados. A equipe do brasileiro vive uma sequência de cinco partidas de invencibilidade, com duas vitórias e três empates. Com a boa campanha, o clube entra na briga direta pela classificação para o playoff do título. Breno comentou sobre o momento da competição e projetou a disputa pela conquista.


“Vivemos um bom momento na competição, são cinco jogos de invencibilidade e encostamos na parte de cima da tabela. O líder está um pouco mais na frente, mas o nosso principal objetivo é primeiro estar entre os seis primeiros e garantir a classificação para o playoff final. Ainda tem uma grande parte da competição pela frente, estamos apenas no início, mas vamos buscar seguir entre os primeiros para quem sabe buscar um título que seria muito especial para todos do clube”, concluiu.


Breno Herculano, do FC Anyang
Breno Herculano, do FC Anyang Divulgação/FC Anyang


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