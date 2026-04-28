  • Granada, arma e drogas são encontradas dentro de casa em Cachoeiro
Suspeito preso

Granada, arma e drogas são encontradas dentro de casa em Cachoeiro

Esquadrão Antibombas teve que realizar uma detonação controlada no imóvel, localizado no bairro Monte Belo

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 18:13

Carol Leal

Uma granada, drogas e uma arma foram encontradas em uma casa no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (27). Após a Polícia Militar receber uma denúncia, um suspeito foi abordado saindo do local. Foram encontradas 52 pedras de crack com ele, além de uma pistola .40 e do explosivo que estavam guardados no imóvel.

Divulgação/Polícia Militar

A área foi isolada e o Esquadrão Antibombas foi chamado para fazer a explosão controlada da granada (veja vídeo acima). Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 30 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

