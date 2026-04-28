Granada, arma e drogas são encontradas dentro de casa em Cachoeiro

Uma granada, drogas e uma arma foram encontradas em uma casa no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (27). Após a Polícia Militar receber uma denúncia, um suspeito foi abordado saindo do local. Foram encontradas 52 pedras de crack com ele, além de uma pistola .40 e do explosivo que estavam guardados no imóvel.
A área foi isolada e o Esquadrão Antibombas foi chamado para fazer a explosão controlada da granada (veja vídeo acima). Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 30 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.