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Interditada parcialmente

Pedras caem na BR 262 e PRF pede que motoristas evitem rodovia

Pedras rolaram na madrugada desta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 07:00

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 07:00

Pedras interditam parcialmente a BR 262, na altura do km 36 Crédito: Divulgação/PRF
A BR 262, em Domingos Martins, ficou parcialmente interditada na madrugada desta sexta-feira (22) por causa de pedras que caíram sobre a rodovia no km 36, próximo à pousada Vista Linda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o local foi limpo e trânsito liberado por volta das 5h40. 
Durante a interdição, que durou cerca de 3 horas, o trânsito fluiu precariamente por uma das faixas. A orientação era para que os motoristas evitassem trafegar pelo local.

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DESLIZAMENTOS

A BR 262, que liga a Grande Vitória à Região Serrana, e chegou a ser interditada por conta da queda de uma encosta, registrou 52 movimentos de massa desde a última semana. os 52 deslizamentos foram registrados entre o KM 22 e o 37, nos municípios de Viana e Domingos Martins. Deste total, 16 foram classificados como graves, em situações onde ocorreram interdições parciais da rodovia, e dois classificados como extremos, onde aconteceu a interdição total do trecho.
Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra.

CASAGRANDE VAI PEDIR DINHEIRO AO GOVERNO FEDERAL

O governador Renato Casagrande (PSB) vai pedir ao governo federal recursos para recuperar a BR 262. Em reunião na tarde desta quinta-feira (21), no Palácio Anchieta, o socialista disse que vai fazer contato com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para que direcione investimentos à rodovia federal que corta a Região Serrana, e é uma importante ligação do Espírito Santo com Minas Gerais.
"A BR 262 está com uso muito frágil em decorrência das fortes chuvas. É preciso aumentar a capacidade da BR , mas, principalmente, precisamos aumentar a segurança de quem trafega por ela", ressaltou Casagrande.

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