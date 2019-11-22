Pedras caem na BR 262 e PRF pede que motoristas evitem rodovia

Pedras interditam parcialmente a BR 262, na altura do km 36 Crédito: Divulgação/PRF

A BR 262, em Domingos Martins , ficou parcialmente interditada na madrugada desta sexta-feira (22) por causa de pedras que caíram sobre a rodovia no km 36, próximo à pousada Vista Linda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o local foi limpo e trânsito liberado por volta das 5h40.

Durante a interdição, que durou cerca de 3 horas, o trânsito fluiu precariamente por uma das faixas. A orientação era para que os motoristas evitassem trafegar pelo local.

DESLIZAMENTOS

Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra.

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