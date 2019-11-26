Após susto, passageiros falam de acidente que matou um e feriu 47 no ES

Acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio, no km 175 da BR 262, em Ibatiba Crédito: Internauta - José Delfino

O ônibus levava um grupo de religiosos da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Ibatiba, e estava seguindo da comunidade do Córrego Pontal para Córrego Cafarnaum, onde aconteceria uma celebração. O acidente aconteceu após 10 minutos de viagem.

Acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio, no km 175 da BR 262, em Ibatiba Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta

A reportagem de A Gazeta conversou com passageiros do ônibus. Juliana de Paula Barros estava no coletivo e, após passar por uma cirurgia no braço, ela contou o susto que levou. Estava com a minha família e senti o primeiro impacto. Como meu filho estava em pé no corredor, eu corri para pegá-lo. Foi quando o ônibus bateu no barranco. Foi um impacto maior e os bancos já foram caindo. Foi muito rápido. O povo ficou desesperado, gritando por socorro.

Outro que estava dentro do ônibus é José Bete. Ele disse que um amigo estava na frente e viu quando o acidente aconteceu. Ele viu o carro saindo da pista e batendo de frente com o ônibus. Foi do nada, ele não estava ultrapassando. Para o ônibus não cair na ribanceira, o motorista o direcionou para o barranco do outro lado da pista.

Ele relatou que o susto foi enorme. "Ficamos assustados, mas, mesmo machucado, está todo mundo bem. Tinha muita gente gritando. As pessoas ficaram umas em cima das outras. Foi uma coisa difícil de ver. Temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, relatou.

No veículo de passeio estavam duas pessoas. Já no ônibus, a quantidade de passageiros não foi confirmada. No entanto, segundo levantamento feito nos hospitais de Ibatiba, Iúna e Irupi, 47 pessoas foram atendidas, entre adultos e crianças.

Dos feridos, 35 deram entrada no Pronto Atendimento de Ibatiba, sendo que, 17 foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora da Penha de Ibatiba; seis para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória; um para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, e outro para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O Pronto Atendimento de Ibatiba, informou que nesta terça-feira (26), seis pacientes tiveram alta e outros quatro permanecem em atendimento.

Já no Hospital de Iúna , nove pessoas deram entrada, mas três delas foram transferidas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, e um adolescente, de 14 anos, permanece internado. Outras cinco receberam alta. O Pronto Atendimento Municipal de Irupi , recebeu três pessoas, que já foram liberados.

O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros com auxílio das ambulâncias das prefeituras de Iúna e Ibatiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e disse que o trânsito foi controlado, mas não precisou ser interditado. O veículo, um Chevrolet Celta, foi removido do local após o trabalho da perícia. Já o ônibus foi retirado na manhã desta terça-feira (26). O ônibus pertence a uma empresa particular, mas, até o fechamento desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com ela.