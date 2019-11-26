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BR 262

Acidente envolvendo ônibus deixa um morto e vários feridos no Sul do ES

O homem que morreu dirigia um veículo de passeio. Junto com ele, estava uma mulher, que foi socorrida em estado grave. Os passageiros do ônibus ficaram feridos e foram levados para hospitais da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 23:23

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 23:23

Mulher que estava no carona do carro foi levada em estado grave para hospital em Iúna Crédito: Prefeitura de Iúna
Um homem morreu e várias pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio, na noite desta segunda-feira (25) , na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Estado. As vítimas foram socorridas para hospitais da região. Há crianças feridas.
Acidente envolvendo ônibus deixa um morto e vários feridos no Sul do ES Crédito: Internauta - Fernando Amorim
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia para um evento religioso. No veículo havia vários adultos e também crianças. Já no Corsa estava um homem dirigindo e uma mulher no banco do carona.

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Por volta das 19h, os veículos se colidiram no km 175 da BR 262, trecho que liga Iúna a Ibatiba. O motorista do carro morreu na hora. Já a mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital de Iúna. Ela seria transferida para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Acidente envolvendo ônibus deixa um morto e vários feridos no Sul do ES Crédito: Internauta - Fernando Amorim
Segundo o Corpo de Bombeiros, vários passageiros do ônibus também ficaram feridos, inclusive crianças. Alguns deles tiveram fraturas expostas e foram encaminhados para hospitais de Irupi e Iúna. Aproximadamente seis médicos dos hospitais da região se mobilizaram para fazer os atendimentos.

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