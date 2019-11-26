Mulher que estava no carona do carro foi levada em estado grave para hospital em Iúna Crédito: Prefeitura de Iúna

Um homem morreu e várias pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio, na noite desta segunda-feira (25) , na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Estado. As vítimas foram socorridas para hospitais da região. Há crianças feridas.

Acidente envolvendo ônibus deixa um morto e vários feridos no Sul do ES Crédito: Internauta - Fernando Amorim

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia para um evento religioso. No veículo havia vários adultos e também crianças. Já no Corsa estava um homem dirigindo e uma mulher no banco do carona.

Por volta das 19h, os veículos se colidiram no km 175 da BR 262, trecho que liga Iúna a Ibatiba. O motorista do carro morreu na hora. Já a mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital de Iúna. Ela seria transferida para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Acidente envolvendo ônibus deixa um morto e vários feridos no Sul do ES Crédito: Internauta - Fernando Amorim