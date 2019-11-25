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Tragédia na BR 259

Veja quem são as vítimas de acidente com mortos na BR 259 em João Neiva

A van da prefeitura saiu de Nova Venécia com destino ao Hospital Evangélico, na Grande Vitória, com sete pessoas. Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 17:16

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 17:16

Acidente envolvendo carro da prefeitura de Nova Venécia Crédito: Internauta
As quatro vítimas fatais do grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (25), na BR 259, em João Neiva, já foram identificadas: Valtemir Mendes, de 70 anos, a esposa dele, Maria Elizabeth de Souza Mendes, de 66 anos, Agnaldo Goltara, de 73, e José Tassinari, de 68 anos, viajavam com mais três pessoas para Vitória quando o acidente aconteceu.
Os corpos chegaram ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares por volta das 9h30. Após os procedimentos,  foram liberados. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Venécia, ainda não há informações sobre velório e enterro das vítimas.
Outras três pessoas estavam no veículo no momento do acidente e ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Colatina e João Neiva. Antônio Marcos Lavanholle, que dirigia a van, sofreu uma fratura na perna e aguarda uma cirurgia no Hospital Silvio Avidos. Ele é servidor efetivo da prefeitura de Nova Venécia desde 2010.
Leontina Maria Dadalto de Aguiar, de 67 anos, e o marido dela, Jonas Pereira de Aguiar, de 70 anos, também ficaram feridos e estão em observação no mesmo hospital.
A van saiu de Nova Venécia com destino ao Hospital Evangélico, na Grande Vitória, com sete pessoas. Três pacientes estavam com procedimentos oftalmológicos agendados para esta segunda-feira (25).
Agnaldo Goltara, José Tassinari, Maria Elizabeth e Valtemir Mendes morreram no acidente com van na BR 259 Crédito: Reprodução

O ACIDENTE

O grave acidente envolvendo uma van da prefeitura de Nova Venécia foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25), na BR 259, em João Neiva, na região Norte do estado. Quatro pessoas morreram na hora e outras três foram socorridas com vida para hospitais da região.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e colidiu contra árvores. De acordo com a prefeitura, o veículo saiu de Nova Venécia com três pacientes, três acompanhantes e o motorista e seguiam para Vitória, onde os pacientes passariam por procedimentos médicos.
A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o secretário municipal de Saúde, André Fagundes, esteve no local onde a van bateu para apurar o que aconteceu. Diante da tragédia, a Prefeitura de Nova Venécia decretou luto oficial de três dias na cidade.

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Acidente com van de prefeitura deixa mortos e feridos em João Neiva

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