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BR 259

Acidente com van de prefeitura deixa mortos e feridos em João Neiva

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e colidiu contra árvores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 07:20

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 07:20

Acidente envolvendo carro da prefeitura de Nova Venécia Crédito: Internauta
Um acidente grave envolvendo uma van da prefeitura de Nova Venécia que transportava pacientes deixou quatro mortos e três feridos graves na BR 259, em João Neiva, na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e colidiu contra árvores. Todos os mortos são idosos, de acordo com a PRF:  três homens (um de 73 anos; um de 70; e um de 68) e uma mulher (não há informações precisas sobre a idade dela, mas se sabe que é idosa também).

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Ainda de acordo com a  PRF, o acidente aconteceu por volta das 4h. O veículo seguia para a Grande Vitória. Entre os feridos graves, uma mulher foi socorrida para um hospital de João Neiva e dois homens para Colatina.  A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Venécia. Inicialmente, a PRF afirmou que era um micro-ônibus, mas depois a prefeitura corrigiu e disse que era uma van.
A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o secretário municipal de Saúde, André Fagundes, está a caminho do local onde a van bateu para apurar o que aconteceu. Em conversa com A Gazeta, o secretário disse que não tem ainda a identidade das vítimas, mas confirmou que são pessoas idosas. "O veículo transportava pacientes para fazer cirurgias oftalmológicas em Vitória: três pacientes, três acompanhantes e o motorista. Não eram pacientes acamados". A Prefeitura de Nova Venécia decretou luto oficial de três dias na cidade.
Durante o socorro, feito pelo Corpo de Bombeiros, o trânsito fluiu em esquema de pare e siga no trecho, mas já foi liberado. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

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