Acidente com van de prefeitura deixa mortos e feridos em João Neiva

Acidente envolvendo carro da prefeitura de Nova Venécia Crédito: Internauta

Um acidente grave envolvendo uma van da prefeitura de Nova Venécia que transportava pacientes deixou quatro mortos e três feridos graves na BR 259, em João Neiva , na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e colidiu contra árvores. Todos os mortos são idosos, de acordo com a PRF: três homens (um de 73 anos; um de 70; e um de 68) e uma mulher (não há informações precisas sobre a idade dela, mas se sabe que é idosa também).

Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 4h. O veículo seguia para a Grande Vitória. Entre os feridos graves, uma mulher foi socorrida para um hospital de João Neiva e dois homens para Colatina. A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Venécia. Inicialmente, a PRF afirmou que era um micro-ônibus, mas depois a prefeitura corrigiu e disse que era uma van.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o secretário municipal de Saúde, André Fagundes, está a caminho do local onde a van bateu para apurar o que aconteceu. Em conversa com A Gazeta, o secretário disse que não tem ainda a identidade das vítimas, mas confirmou que são pessoas idosas. "O veículo transportava pacientes para fazer cirurgias oftalmológicas em Vitória: três pacientes, três acompanhantes e o motorista. Não eram pacientes acamados". A Prefeitura de Nova Venécia decretou luto oficial de três dias na cidade.