Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motorista morre e filho fica ferido após carro bater em ônibus na BR 101

O acidente aconteceu por volta das 12h45 deste domingo (24). Nenhum dos 27 passageiros que estavam no ônibus ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 16:36

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 16:36

Acidente entre um ônibus e um carro em Carapina Crédito: Gustavo Cheluje
Um homem morreu e um adolescente ficou ferido depois que o carro em que estavam colidiu contra um ônibus de turismo na BR 101, em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 12h45 deste domingo (24). Nenhum dos 27 passageiros que estavam no ônibus ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, pai e filho seguiam no sentido Vitória quando o veículo em que estavam - um Renault Logan prata, com placa de Sumaré/SP - tentou ultrapassar o sinal que dá acesso ao bairro André Carloni
Ao fazer a manobra em alta velocidade, o Logan colidiu com o ônibus. O veículo de viagem - que seguia pelo lado direito da pista - tentou evitar a batida, mas acabou atingido. Com a colisão, um veículo Volkswagen Gol branco, que seguia logo atrás, também atingiu o ônibus.

Veja Também

Polícia erra e criança baleada em Guarapari está em estado grave

Autônomo é encontrado morto a facadas dentro de casa na Serra

Após quase 6 anos, Leitão da Silva será entregue

O motorista do  Logan, Fernando Teixeira da Silva, de 43 anos, morreu na hora. O filho, um adolescente de 15 anos, foi encaminhado em estado gravíssimo, com suspeita de traumatismo craniano, ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.  Assim como os passageiros do ônibus, o motorista do Gol também não ficou ferido.

Acidente em Carapina entre um ônibus e carro

ANIVERSÁRIO

Os 27 passageiros do ônibus são de Vila Valério. Eles passaram o final de semana em Campo Grande, Cariacica, onde participaram de um aniversário. O grupo retornava para casa, na Região Noroeste do Espírito Santo, quando o acidente aconteceu.
A Polícia Militar acredita que Fernando Teixeira não morava no Estado. Sua CNH é habilitada no Rio de Janeiro. Há, também, a hipótese do carro que estavam usando ser de um aplicativo de aluguéis de veículos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados