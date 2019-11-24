Motorista morre e filho fica ferido após carro bater em ônibus na BR 101

Acidente entre um ônibus e um carro em Carapina Crédito: Gustavo Cheluje

BR 101, em frente ao Pavilhão de Carapina, na Um homem morreu e um adolescente ficou ferido depois que o carro em que estavam colidiu contra um ônibus de turismo na, em frente ao, na Serra . O acidente aconteceu por volta das 12h45 deste domingo (24). Nenhum dos 27 passageiros que estavam no ônibus ficou ferido.

Renault Logan prata, com placa de Sumaré/SP - tentou ultrapassar o sinal que dá acesso ao bairro André Carloni. De acordo com a Polícia Militar, pai e filho seguiam no sentido Vitória quando o veículo em que estavam - umprata, com placa de- tentou ultrapassar o sinal que dá acesso ao bairro

Ao fazer a manobra em alta velocidade, o Logan colidiu com o ônibus. O veículo de viagem - que seguia pelo lado direito da pista - tentou evitar a batida, mas acabou atingido. Com a colisão, um veículo Volkswagen Gol branco, que seguia logo atrás, também atingiu o ônibus.

O motorista do Logan, Fernando Teixeira da Silva, de 43 anos, morreu na hora. O filho, um adolescente de 15 anos, foi encaminhado em estado gravíssimo, com suspeita de traumatismo craniano, ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Assim como os passageiros do ônibus, o motorista do Gol também não ficou ferido.

Acidente em Carapina entre um ônibus e carro

ANIVERSÁRIO

Os 27 passageiros do ônibus são de Vila Valério. Eles passaram o final de semana em Campo Grande, Cariacica, onde participaram de um aniversário. O grupo retornava para casa, na Região Noroeste do Espírito Santo, quando o acidente aconteceu.