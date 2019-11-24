Autônomo é encontrado morto a facadas dentro de casa na Serra

Crédito: Isaac Ribeiro

Um autônomo de 59 anos foi encontrado morto dentro de casa, no bairro André Carloni, na Serra, na noite do último sábado (23). Foi o próprio irmão da vítima, que localizou o corpo de Cristovão Rosseto, que estava sem dar notícias para a família desde sexta-feira (22).

De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ao perceber que o autônomo não dava notícias desde a ultima sexta, o irmão dele foi a residência, na Rua São João. Assim que chegou, o parente percebeu que a porta da casa estava arrombada.

Ao entrar, ele encontrou o corpo da vítima. A polícia não informou em qual cômodo da casa o autônomo estava caído. Cristovão foi encontrado com seis perfurações no peito, semelhantes a marcas provocadas por faca. Nos braços havia três marcas, lesões típicas de tentativa de defesa, segundo a polícia.

Uma das possíveis motivações do crime investigadas é latrocínio - roubo seguido de morte - , já que o compartimento onde o autônomo guardava objetos e documentos de valor estava arrombado e o celular também foi levado. A polícia civil informou, ainda, que a casa estava revirada.

Cristovão trabalhava alugando casas. Os familiares estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para a liberação do corpo, mas estavam muito abalados e preferiram não falar com a imprensa.