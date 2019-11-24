Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia investiga o caso

Autônomo é encontrado morto a facadas dentro de casa na Serra

Vítima de 59 anos estava sumida desde sexta-feira e foi encontrada morta pelo irmão; uma das linhas de investigação da polícia civil é roubo seguido de morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 13:15

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 13:15

  Crédito: Isaac Ribeiro
Um autônomo de 59 anos foi encontrado morto dentro de casa, no bairro André Carloni, na Serra, na noite do último sábado (23). Foi o próprio irmão da vítima, que localizou o corpo de Cristovão Rosseto, que estava sem dar notícias para a  família desde sexta-feira (22).
De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ao perceber que o autônomo não dava notícias desde a ultima sexta, o irmão dele foi a residência, na Rua São João. Assim que chegou, o parente percebeu que a porta da casa estava arrombada.
Ao entrar, ele encontrou o corpo da vítima. A polícia não informou em qual cômodo da casa o autônomo estava caído. Cristovão foi encontrado com seis perfurações no peito, semelhantes a marcas provocadas por faca. Nos braços havia três marcas, lesões típicas de tentativa de defesa, segundo a polícia.

Veja Também

Vídeo mostra momento após criança ser baleada na Praia do Morro

Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro

Tia e sobrinho são detidos com 50 pés de maconha dentro de casa no ES

Uma das possíveis motivações do crime investigadas é latrocínio - roubo seguido de morte - , já que o compartimento onde o autônomo guardava objetos e documentos de valor estava arrombado e o celular também foi levado. A polícia civil informou, ainda, que a casa estava revirada.
Cristovão trabalhava alugando casas. Os familiares estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para a liberação do corpo, mas estavam muito abalados e preferiram não falar com a imprensa.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Serra. Nenhum suspeito foi localizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados