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Desespero!

Vídeo mostra momento após criança ser baleada na Praia do Morro

Menino estava na areia da praia com familiares quando foi atingido por bala perdida; vídeos enviados à reportagem de A GAZETA mostram desespero das pessoas e família que estavam na Praia do Morro, em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:57

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:57

Vídeos aos que a reportagem de A GAZETA teve acesso mostram a Praia do Morro, em Guarapari, exatamente momentos após familiares e pessoas que estavam no local perceberem que uma criança havia sido vítima de uma bala perdida
A criança, que morreu neste domingo (24), estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. O suspeito começou a atirar contra outra pessoa, que também estava no local.
> Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro
Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local. Assista: 

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