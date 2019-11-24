Vídeo mostra momento após criança ser baleada na Praia do Morro

Vídeos aos que a reportagem de A GAZETA teve acesso mostram a Praia do Morro, em Guarapari, exatamente momentos após familiares e pessoas que estavam no local perceberem que uma criança havia sido vítima de uma bala perdida.
A criança, que morreu neste domingo (24), estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. O suspeito começou a atirar contra outra pessoa, que também estava no local.
Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local. Assista: