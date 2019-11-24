A criança que foi atingida por uma bala perdida na tarde deste sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari, morreu no Hospital Infantil de Vitória. As informações são da Polícia Civil (PC). A vítima seria um menino de cerca de 5 anos, segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), mas a PC não divulgou nome nem idade da criança.
O autor do crime foi preso. Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o sistema prisional, segundo a Polícia Civil.
Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro
O menino estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.
A vítima foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro, mas depois foi transferida para o Infantil de Vitória.
(Com informações de Elis Carvalho).