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Tragédia em Guarapari

Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro

Menino estava na areia da praia com familiares quando foi atingido por bala perdida; autor do crime foi preso pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:17

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:17

Momento em que a Polícia Militar chega na praia após a troca de tiros  em Guarapari Crédito: Internauta/WhatsApp/A GAZETA
criança que foi atingida por uma bala perdida na tarde deste sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari, morreu no Hospital Infantil de Vitória. As informações são da Polícia Civil (PC).  A vítima seria um menino de cerca de 5 anos, segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), mas a PC não divulgou nome nem idade da criança. 
O autor do crime foi preso.  Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o sistema prisional, segundo a Polícia Civil. 
Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro
O menino estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.

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A vítima foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro, mas depois foi transferida para o Infantil de Vitória.  
(Com informações de Elis Carvalho). 

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