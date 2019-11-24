Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro

O autor do crime foi preso. Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o sistema prisional, segundo a Polícia Civil.

O menino estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.