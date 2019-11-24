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Está viva

Polícia erra e criança baleada em Guarapari está em estado grave

Polícia Civil, por meio de assessoria de imprensa, anunciou que criança vítima de bala perdida na Praia do Morro havia morrido; agentes da DHPP que foram ao hospital dizem que criança está viva e em estado 'muito grave'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 14:35

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 14:35

  Crédito: Sesa/Reprodução
criança que foi atingida por uma bala perdida na tarde deste sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari, não morreu, conforme anunciou a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) à reportagem de A GAZETA às 9h42 deste domingo (24) por meio de nota enviada por e-mail. 
Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que foram ao hospital em que a criança está internada, desmentiram a informação dada pela PCES. Os agentes garantiram que o Hospital Infantil de Vitória aponta que o estado de saúde da vítima é "muito grave" e que ela tem "poucas expectativas de sobrevivência", mas que o óbito não foi confirmado. 
Print de e-mail mostra Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) confirmando morte de criança após vítima ser baleada na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução/A GAZETA

NOTA OFICIAL

Procurada, a Polícia Civil informou por nota, às 14h39 deste domingo (24), que "a criança baleada na Praia do Morro, em Guarapari, não veio a óbito. Ela se encontra internada, recebendo todos os cuidados necessários, no Hospital Infantil de Vitória, onde permanece em estado grave".

Veja Também

Vídeo mostra momento após criança ser baleada na Praia do Morro

Morre criança atingida por bala perdida na Praia do Morro

Criança é atingida por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

O CASO

O menino estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.
A vítima foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro, mas depois foi transferida para o Infantil de Vitória.
De acordo com a PCES, Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi preso após ser autuado em flagrante como autor do crime. 

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