Polícia erra e criança baleada em Guarapari está em estado grave

A criança que foi atingida por uma bala perdida na tarde deste sábado (23) na areia da Praia do Morro, em Guarapari, não morreu, conforme anunciou a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) à reportagem de A GAZETA às 9h42 deste domingo (24) por meio de nota enviada por e-mail.
Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que foram ao hospital em que a criança está internada, desmentiram a informação dada pela PCES. Os agentes garantiram que o Hospital Infantil de Vitória aponta que o estado de saúde da vítima é "muito grave" e que ela tem "poucas expectativas de sobrevivência", mas que o óbito não foi confirmado.
NOTA OFICIAL
Procurada, a Polícia Civil informou por nota, às 14h39 deste domingo (24), que "a criança baleada na Praia do Morro, em Guarapari, não veio a óbito. Ela se encontra internada, recebendo todos os cuidados necessários, no Hospital Infantil de Vitória, onde permanece em estado grave".
O CASO
O menino estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.
A vítima foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, na Praia do Morro, mas depois foi transferida para o Infantil de Vitória.
De acordo com a PCES, Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi preso após ser autuado em flagrante como autor do crime.