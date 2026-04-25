Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

Uma menina de apenas seis anos pediu ajuda por telefone após a mãe dela ser morta dentro de casa no bairro Bebedouro, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (25). Segundo a Polícia Militar, a criança ligou para uma tia e contou que estava dormindo com os irmãos quando um homem encapuzado entrou na casa e agrediu Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos.
A mulher foi até o local e encontrou a vítima caída no chão, nua e já sem vida, com ferimentos causados por tiros. As crianças ficaram sob os cuidados da família.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal.