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Tragédia

Casal de idosos morre após carro cair em represa no interior do ES

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (24), na comunidade de Pedra do Oratório, em Ponto Belo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 20:17

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 20:17

O carro em que estava o casal caiu em uma represa no interior de Ponto Belo Crédito: Internauta
Um casal de idosos morreu após o carro em que eles estavam cair em uma represa na comunidade de Pedra do Oratório, no interior de Ponto Belo, no Norte do Estado. Eurides Dalmásio, de 85 anos, e a esposa dele, Rosa Maria Rebello Dalmásio, de 82 anos, voltavam de uma celebração na manhã deste domingo (24), quando aconteceu o acidente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 13h para atender a ocorrência. A suspeita é de que o acidente tenha acontecido ainda pela manhã, mas os familiares só sentiram falta do casal horas depois.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para atuar na ocorrência. Os corpos seriam recolhidos e encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML).
O carro em que estava o casal caiu em uma represa no interior de Ponto Belo Crédito: Internauta

COMOÇÃO

Após tomar conhecimento do acidente, diversos familiares e amigos lamentaram a morte do casal. A Paróquia São João Evangelista, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte dos idosos. Eurides era tesoureiro da Comunidade Nossa Senhora D'ajuda.

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