Casal de idosos morre após carro cair em represa no interior do ES

O carro em que estava o casal caiu em uma represa no interior de Ponto Belo Crédito: Internauta

Um casal de idosos morreu após o carro em que eles estavam cair em uma represa na comunidade de Pedra do Oratório, no interior de Ponto Belo , no Norte do Estado. Eurides Dalmásio, de 85 anos, e a esposa dele, Rosa Maria Rebello Dalmásio, de 82 anos, voltavam de uma celebração na manhã deste domingo (24), quando aconteceu o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 13h para atender a ocorrência. A suspeita é de que o acidente tenha acontecido ainda pela manhã, mas os familiares só sentiram falta do casal horas depois.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para atuar na ocorrência. Os corpos seriam recolhidos e encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML).

O carro em que estava o casal caiu em uma represa no interior de Ponto Belo Crédito: Internauta

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