Uma pessoa morre e 5 ficam feridas em acidente na BR 101, em Aracruz

Um grave acidente deixou pelo menos uma pessoa morta e outras cinco feridas no final da tarde deste domingo (24), no quilômetro 182 da BR 101, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. A rodovia ficou totalmente interditada para resgate das vítimas por quase três horas, mas foi liberada às 20h45.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uno Fiat Uno e um GM Montana colidiram frontalmente no grave acidente. A vítima fatal é uma mulher de 39 anos.
Com o impacto da batida, uma das vítimas ficou presa nas ferragens e equipes da Eco101 e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate. Os feridos foram socorridas e levadas para hospitais da região.