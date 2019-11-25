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Rodovia ficou fechada

Uma pessoa morre e 5 ficam feridas em acidente na BR 101, em Aracruz

O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (24), no quilômetro 182
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 21:25

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 21:25

Quilômetro 182 da BR 101, em Aracruz, onde ocorreu o acidente Crédito: Reprodução/Google Earth
Um grave acidente deixou pelo menos uma pessoa morta e outras cinco feridas no final da tarde deste domingo (24), no quilômetro 182 da BR 101, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. A rodovia ficou totalmente interditada para resgate das vítimas por quase três horas, mas foi liberada às 20h45.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uno Fiat Uno e um GM Montana colidiram frontalmente no grave acidente. A vítima fatal é uma mulher de 39 anos.
Com o impacto da batida, uma das vítimas ficou presa nas ferragens e equipes da Eco101 e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate. Os feridos foram socorridas e levadas para hospitais da região.

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