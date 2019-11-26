Trânsito intenso e lentidão nos acessos a Vitória nesta terça-feira

Trânsito na Terceira Ponte Crédito: Internauta

Terceira Ponte e Cinco Pontes. Um trânsito intenso deixa motoristas parados nos principais pontos que ligam Vitória na manhã desta terça-feira (26). O congestionamento se alastra pela Segunda Ponte

De acordo com a Rodosol, cinco ocorrências foram registradas na Terceira Ponte entre 7h45 e 11h36 desta terça-feira:

7h45: Terceira Ponte: colisão entre veículos no Km 2, no sentido norte da Ponte (Vila Velha - Vitória). 9h39: Terceira Ponte: colisão entre veículos no Km 2, no sentido norte da Ponte (Vila Velha - Vitória). 9h51: Terceira Ponte: veículo com pane seca no Km 3, no sentido norte da Ponte (Vila Velha - Vitória). 10h49: Terceira Ponte: veículo parado no Km 1,2 , no sentido norte da Ponte (Vila Velha - Vitória). 11h36: Terceira Ponte: colisão entre moto e ônibus no Km 2,4 , no sentido norte da Ponte (Vila Velha - Vitória).

Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o trânsito na Segunda Ponte e na Cinco Pontes seria por conta de um homem em situação de rua que caiu em buraco na Elías Miguel, na Vila Rubim, no Centro de Vitória.

Ainda segundo outras informações da Guarda de Vitória, o Corpo de Bombeiros e uma equipe da Guarda Municipal estão no local para prestar ajuda e o trânsito está congestionado no local, por conta de curiosos.

Por volta de 12h o morador em situação de rua foi resgatado.