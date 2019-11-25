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Nó no trânsito

Semana começa com nó no trânsito em Vitória

A Guarda Municipal de Vitória informou que  o grande fluxo de veículos em horário de pico contribuem para o trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 19:43

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 19:43

Trânsito intenso na Avenida Américo Buaiz, no entorno do Shopping. Crédito: Internauta | A Gazeta
Motoristas que trafegam por Vitória reclamam do intenso congestionamento nas principais avenidas no entorno da Assembleia Legislativa início da noite desta segunda-feira (25). A lentidão começa na Américo Buaiz - na altura no Palácio do Café - e se estende até a avenida Dante Michelini, no sentido Jardim Camburi.
De acordo com a Guarda Municipal, o grande fluxo de veículos em horário de pico contribuem para o trânsito. A Guarda afirmou que não há como definir se o anúncio do início da operação de fiscalização da Linha Verde, que estava previsto para começar nesta segunda-feira (25), mas foi adiado pela Prefeitura de Vitória, motivou os pontos de retenção. 

PREFEITURA ADIA APLICAÇÃO DE MULTAS

A aplicação de multas na Linha Verde - faixa exclusiva para transportes coletivos - anunciada na última semana, foi adiada pelo município em virtude da falta de sinalização. De acordo com o secretário de Defesa Social de Vitória, Fronzio Calheira, as placas que indicam quais veículos podem trafegar por ela não foram trocadas a tempo.
O órgão estima que até esta terça-feira (25) o problema seja resolvido. Quando a fiscalização estiver em vigor, aquele que foi flagrado passando irregularmente pela faixa pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.

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Linha Verde: sem troca de placas, Prefeitura de Vitória adia aplicação de multas

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