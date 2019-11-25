Semana começa com nó no trânsito em Vitória

O órgão estima que até esta terça-feira (25) o problema seja resolvido. Quando a fiscalização estiver em vigor, aquele que foi flagrado passando irregularmente pela faixa pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.