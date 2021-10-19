Lutador que morreu após mergulho em cachoeira é homenageado em Castelo

Felippe Gussão, de 32 anos, desapareceu em abriu após pular em cachoeira Crédito: arquivo pessoal

Segundo a artista plástica Priscila Pinheiro Vargas, que atua na Secretaria de Turismo e Cultura de Castelo e participou da idealização do vídeo, Felippe foi premiado no edital de cultura Aldir Blanc, na categoria audiovisual de 2020, com a proposta da exposição fotográfica “Chamado da Montanha”.

“Felippe era um artista ligado à fotografia e foi nosso colega de trabalho, na secretaria de turismo e cultura durante um tempo. Ele foi premiado em vida, porém, antes de conseguir concluir o projeto acabou acontecendo o acidente com ele. Para prestar contas dos serviços concluídos, fizemos uma exposição virtual das fotografias que conseguimos dele. Acabou virando uma forma de homenagem”, contou Priscila.

O vídeo com imagens das aventuras e registros de pontos turísticos de Castelo, cidade natal do lutador de jiu-jitsu, foi publicado nesta segunda-feira (18), na plataforma YouTube, no canal de Hugo Casagrande — amigo de Felippe que atua na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Foi ele quem fez a edição do material. Confira:

A intenção de Felippe Gussão era fazer uma exposição física, mas, com o vídeo, a ideia é mais que pessoas e amigos vejam o conteúdo. “Ele era apaixonado pelas montanhas, pela natureza. O vídeo mostra o ver dele sobre a natureza e ficou lindo. As imagens são registros do perfil dele, pois o telefone ficou bloqueado, com tudo o que havia nele. Não sabíamos como ele era tão querido e conhecia tantas pessoas. Isso nos conforta e ameniza um pouco nossa dor”, disse a irmã do lutador, Thainá Gussão de Lucca.

SOBRE O DESAPARECIMENTO