Acidente entre carro e caminhão é registrado na Leitão da Silva

O acidente foi registrada às 17h20 pela Guarda Municipal de Vitória, que informou ter acionado a Polícia Militar para atender a ocorrência. Segundo informações iniciais da PM, uma vítima ficou desorientada após a batida entre os veículos e o atendimento está em andamento.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local. A corporação informou que foi acionada e, "segundo o solicitante, um carro e um caminhão se chocaram, sendo que o motorista do veículo menor estava desorientado. A equipe do Resgate foi ao local e a vítima informou que não precisava de atendimento. A ocorrência foi encerrada!, disse, em nota.