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Em Vitória

Acidente entre carro e caminhão é registrado na Leitão da Silva

Segundo a Polícia Militar, uma vítima ficou desorientada após a batida. Acidente foi registrado às 17h20 desta quinta-feira (21), na altura do bairro Consolação

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 18:38

Publicado em 

21 out 2021 às 18:38
Acidente envolvendo carro e caminhão na Leitão da Silva
Acidente envolvendo carro e caminhão na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (21), na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Consolação, em Vitória, às 17h20 desta quinta-feira (21). O acidente ocorreu , na capital. 
O acidente foi registrada às 17h20 pela Guarda Municipal de Vitória, que informou ter acionado a Polícia Militar para atender a ocorrência. Segundo informações iniciais da  PM, uma vítima ficou desorientada após a batida entre os veículos e o atendimento está em andamento.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local. A  corporação informou que foi acionada e, "segundo o solicitante, um carro e um caminhão se chocaram, sendo que o motorista do veículo menor estava desorientado. A equipe do Resgate foi ao local e a vítima informou que não precisava de atendimento. A ocorrência foi encerrada!, disse, em nota.

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