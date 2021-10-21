Acidente entre carro e caminhão é registrado na Leitão da Silva

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (21), na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Consolação, em Vitória, às 17h20 desta quinta-feira (21). O acidente ocorreu , na capital.
O acidente foi registrada às 17h20 pela Guarda Municipal de Vitória, que informou ter acionado a Polícia Militar para atender a ocorrência. Segundo informações iniciais da PM, uma vítima ficou desorientada após a batida entre os veículos e o atendimento está em andamento.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local. A corporação informou que foi acionada e, "segundo o solicitante, um carro e um caminhão se chocaram, sendo que o motorista do veículo menor estava desorientado. A equipe do Resgate foi ao local e a vítima informou que não precisava de atendimento. A ocorrência foi encerrada!, disse, em nota.