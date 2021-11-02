Chuva no ES: Defesa Civil entra em estágio de alerta máximo

A Defesa Civil Estadual anunciou na manhã desta terça-feira (2) estágio de alerta máximo para riscos no Espírito Santo devido às fortes chuvas registradas em 24 horas.
As chuvas atingem o Estado desde o fim de semana e já provocaram estragos em pelo menos oito municípios, como é o caso de Barra de São Francisco, onde uma casa na área rural foi atingida por um deslizamento de terra.
Na Grande Vitória, diversos pontos de alagamentos foram registrados durante a noite de segunda-feira (1). Alguns bairros da Capital como Jardim da Penha e Mata da Praia também foram afetados pela falta de energia.
De acordo com o boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil nesta manhã, em 17 cidades choveu mais do que 50 mm nas últimas 24 horas. Em alguns municípios, isso equivale ao dobro do que foi registrado na segunda-feira, quando a Defesa Civil ainda atuava em estado de alerta.
A Serra registrou o maior o acumulado de chuva nas últimas 24 horas, totalizando 159.03 mm. Na segunda-feira (01) o município havia acumulado 43.56 mm.
Arquivos & Anexos
Boletim da Defesa Civil do ES | 02/11/2021
Veja na íntegra documento divulgado pela Defesa Civil do ES
Tamanho do arquivo: 437kb
MAIS CHUVAS
A terça-feira de Finados pode ter sol em alguns momentos, mas deve chover durante a maior parte do dia em praticamente todo o Estado, que continua sob atuação de um ciclone subtropical. A chuva pode ser expressiva na região Norte do Espírito Santo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso para risco de chuvas intensas nas regiões Sul, Serrana, Metropolitana, Central, Noroeste e parte do litoral Norte.