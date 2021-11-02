Chuva no ES: Defesa Civil entra em estágio de alerta máximo

De acordo com o boletim, em 17 cidades choveu mais do que 50 mm em 24 horas

De acordo com o boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil nesta manhã, em 17 cidades choveu mais do que 50 mm nas últimas 24 horas. Em alguns municípios, isso equivale ao dobro do que foi registrado na segunda-feira, quando a Defesa Civil ainda atuava em estado de alerta.