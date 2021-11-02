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Chuva no ES: Defesa Civil entra em estágio de alerta máximo

Na Grande Vitória, diversos pontos de alagamentos foram registrados. Alguns bairros da Capital também foram afetados pela falta de energia
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

02 nov 2021 às 09:16

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 09:16

Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
De acordo com o boletim, em 17 cidades choveu mais do que 50 mm em 24 horas Crédito: Carlos Alberto Silva
A Defesa Civil Estadual anunciou na manhã desta terça-feira (2) estágio de alerta máximo para riscos no Espírito Santo devido às fortes chuvas registradas em 24 horas. 
As chuvas atingem o Estado desde o fim de semana e já provocaram estragos em pelo menos oito municípios, como é o caso de Barra de São Francisco, onde uma casa na área rural foi atingida por um deslizamento de terra. 
Na Grande Vitória, diversos pontos de alagamentos foram registrados durante a noite de segunda-feira (1). Alguns bairros da Capital como Jardim da Penha e Mata da Praia também foram afetados pela falta de energia. 

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De acordo com o boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil nesta manhã, em 17 cidades choveu mais do que 50 mm nas últimas 24 horas. Em alguns municípios, isso equivale ao dobro do que foi registrado na segunda-feira, quando a Defesa Civil ainda atuava em estado de alerta.
Serra registrou o maior o acumulado de chuva nas últimas 24 horas, totalizando 159.03 mm. Na segunda-feira (01) o município havia acumulado 43.56 mm.

Arquivos & Anexos

Boletim da Defesa Civil do ES | 02/11/2021

Veja na íntegra documento divulgado pela Defesa Civil do ES
Tamanho do arquivo: 437kb
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MAIS CHUVAS

A terça-feira de Finados pode ter sol em alguns momentos, mas deve chover durante a maior parte do dia em praticamente todo o Estado, que continua sob atuação de um ciclone subtropical. A chuva pode ser expressiva na região Norte do Espírito Santo. 
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso para risco de chuvas intensas nas regiões Sul, Serrana, Metropolitana, Central, Noroeste e parte do litoral Norte. 

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