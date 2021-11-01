Chafariz na BR 101? Vazamento de água chama a atenção na Serra

Por causa da pressão na tubulação, era possível ver uma coluna de água, semelhante a um chafariz, que aparentava ter mais de 5 metros de altura no trecho localizado em Taquara I.
De acordo com a com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), uma equipe foi deslocada para a região e corrigiu o vazamento durante a manhã. A empresa disse ainda que o problema foi causado por um rompimento do ponto de rede distribuição, mas que o serviço de fornecimento de água à população não foi afetado.
Atualização
01/11/2021 - 2:47
A Cesan enviou informações e foto sobre o reparo realizado. O texto foi atualizado.