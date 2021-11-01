Km 265

Chafariz na BR 101? Vazamento de água chama a atenção na Serra

Apesar do problema, o serviço de abastecimento de água à população não foi afetado, informou a Cesan
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 nov 2021 às 09:21

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 09:21

Um vazamento de água no km 265 da BR 101, na Serra, chamou a atenção de motoristas e pedestres que passaram pela via na manhã desta segunda-feira (1º).
Por causa da pressão na tubulação, era possível ver uma coluna de água, semelhante a um chafariz, que aparentava ter mais de 5 metros de altura no trecho localizado em Taquara I.
De acordo com a com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), uma equipe foi deslocada para a região e corrigiu o vazamento durante a manhã. A empresa disse ainda que o problema foi causado por um rompimento do ponto de rede distribuição, mas que o serviço de fornecimento de água à população não foi afetado.
Reparo no local foi feito ainda na manhã deste 1º de novembro Crédito: Cesan

Atualização

01/11/2021 - 2:47
A Cesan enviou informações e foto sobre o reparo realizado. O texto foi atualizado.

