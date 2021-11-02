Moradores relatam falta de energia em bairros de Vitória

Moradores registraram falta de energia em pelo menos três bairros de Vitória na noite desta segunda-feira (1º). No Twitter, internautas também se manifestaram com relação ao problema. Por nota, a EDP informou que a ocorrência atinge parcialmente os bairros Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto. A empresa informou que foi acionada às 21h08, e "prontamente enviou técnicos a campo para a normalização do serviço".
Durante a tarde, por volta das 15h50, moradores registraram picos de energia — luz caindo e voltando — em Jardim da Penha e Centro, em Vitória, e em Manguinhos, na Serra. Às 17h25, a EDP explicou, em nota, que a ocorrência atingiu poucos clientes e uma equipe já estava no bairro trabalhando para a normalização do serviço.
Ainda à tarde, também houve relatos do mesmo problema em Manguinhos, na Serra. Sobre essa ocorrência, a empresa informou que os picos de energia foram ocasionados "pelo rompimento de um 'jumper', e que, devido ao sistema interligado, o serviço foi prontamente normalizado no bairro".