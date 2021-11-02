Moradores relatam falta de energia em bairros de Vitória

Moradores registraram falta de energia em pelo menos três bairros de Vitória na noite desta segunda-feira (1º). No Twitter, internautas também se manifestaram com relação ao problema. Por nota, a EDP informou que a ocorrência atinge parcialmente os bairros Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto. A empresa informou que foi acionada às 21h08, e "prontamente enviou técnicos a campo para a normalização do serviço".

aqui eh mata da praia mas to sem luz desde as 21 — ☆ thic beans stan ʚïɞ (@rafinhaazamp) November 2, 2021

Jardim da penha sem energia em algumas porções do bairro e essa falta de luz adiantando meu sono, ai eu desregulo meu relógio biologico e depois sofro — enxaqueca ambulante (@laislacagliari) November 2, 2021

Durante a tarde, por volta das 15h50, moradores registraram picos de energia — luz caindo e voltando — em Jardim da Penha e Centro, em Vitória, e em Manguinhos, na Serra. Às 17h25, a EDP explicou, em nota, que a ocorrência atingiu poucos clientes e uma equipe já estava no bairro trabalhando para a normalização do serviço.